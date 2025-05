Simulacro durante el no-apagón

Llevo tiempo preparado para el día del juicio final. Incluso para una plaga de moscas australianas. Tengo tres transistores a pilas (y muchas pilas) distribuidos estratégicamente por la casa, además de una navaja suiza que incluye sacacorchos, mondadientes, pinzas, tijeras, destornillador… Nunca la he usado para una urgencia, pero el lunes confiaba en que, a lo largo del día, me hiciera falta, que el apagón se extendiera hasta Ibiza y al fin la necesitara para algo, aunque sólo fuera para abrir una botella de Côtes du Rhône y cortar unos tacos de queso manchego, pero no hubo suerte. Me senté en la cocina, aguardando a que sonaran las trompetas de Jericó, con la navaja suiza, las tres radios, el paquete de pilas y la redecilla contra las moscas sobre la mesa. La redecilla la compré hace dos décadas para protegerme de esos insectos cuando algún día recorra en bici Australia, donde son una plaga bíblica. Llegada la noche, me entusiasmé cuando vi desvanecerse la señal de televisión debido al débil flujo de datos. Quizás, pensé, era la señal de que el apagón estaba cerca y de que podría, al fin, usar la navaja o la linterna que cuelga del llavero de la entrada a casa, junto a la puerta. Apagamos la tele, visto que se congelaba la imagen, y conectamos la radio a pilas. Para ambientar el colapso nacional, una emisora peninsular pinchó justo en ese momento ‘El Baile’: «Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires, bajo columnas de fuego», escuchamos. Mi mujer me guiñó un ojo poco antes de que llegara la antepenúltima estrofa, que ella decidió cantar: «Si me lo pides por favor, estaré encantada, no me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós y que nos queden pequeños los cuerpos, y gastar lo que nos queda de tiempo». Acordamos entonces entregarnos, a modo de simulacro ante un futuro cataclismo, en cuerpo y alma visto que el apocalipsis se haría de rogar. El simulacro salió perfecto.

