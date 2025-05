Cala d’Hort, una qüestió de (des)ordre públic

Al llarg d’aquests passats dies de Setmana Santa, amb l’inici de la temporada turística, els vesins i vesines des Cubells han hagut de suportar una vegada més el caos circulatori i de massificació a la zona de Cala d’Hort i s’Era des Mataret, mal anomenada «Es mirador des Vedrà». Els directament afectats ja han avisat que el problema serà pitjor que mai, malgrat el tancament dels accessos als camins i carreranys que condueixen al caire de la mar. Fileres de cotxes aparcats de qualsevol forma, a qualsevol lloc i dins la carretera devora els senyals que informen sobre controls de tràfic, els quals són inexistents. Han sortit en premsa diversos testimonis i tots coincideixen en el fet que han aparcat dins la carretera perquè arribaven tard a veure la posta de sol i no hi havia altre lloc. Clar, per què no ho haurien de fer si ningú no els dirà res ni se’ls sancionarà?

Hem de recordar que l’emplaçament forma part de la Xarxa Natura 2000, té la consideració de Reserva Natural i compta amb diverses figures de protecció: Lloc d’Interès Comunitari (LIC); Zona d’Especial Conservació (ZEC); Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA), i inclosa en l’Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI). La seva importància mediambiental radica tant en la flora que l’habita com en la seva fauna.

Aquest problema afecta a s’Era des Mataret, sa Torre des Savinar, sa Pedrera de Cala d’Hort, es Cap Blanc i Cala Llentrisca, i les seves conseqüències són molt greus en diferents aspectes. En primer lloc, altera seriosament la tranquil·litat de les famílies que resideixen a es Cubells i al funcionament dels negocis de restauració de la platja de Cala d’Hort, a causa de les llarguíssimes caravanes i embussos de vehicles que circulen al vespre. En segon lloc, el desastre i l’erosió que suposa aquesta massificació quotidiana en un lloc tan sensible mediambientalment. I en tercer lloc, el risc per a les persones que hi acudeixen de manera tan desordenada: risc de caiguda pel barranc i risc d’atropellament quan van per la carretera esquivant altres vehicles, tant a l’arribada com a la sortida. La carretera es col·lapsa i es torna impracticable. Només en els darrers cinc anys, nou persones han perdut la vida en aquest paratge a l’hora de la posta de sol, fins al punt que el cos de bombers d’Eivissa ha catalogat l’indret com un dels cinc més perillosos de l’illa d’Eivissa.

Al Ple Ordinari del mes d’abril de 2024, quan el nostre grup polític es va fer ressò de les preocupacions dels vesins i vesines afectats, preguntant si s’estava fent res en aquest tema i per què el Sr. alcalde no s’hi reunia després de reiterades peticions d’aquesta associació (la darrera reunió va ser el 27 d’agost de 2024 i encara segueixen esperant, cansats de demanar-ho de paraula i per instàncies entrades telemàticament a l’Ajuntament, que se’ls torni a convocar), el Sr. Vicent Roig, alcalde del municipi de Sant Josep de sa Talaia, va insinuar que l’associació de vesins des Cubells estava polititzada. Després del que duen suportant les persones afectades des de fa anys, aquest comentari va ser altament desafortunat, indignant i ofensiu, fins al punt que en el següent Ple Ordinari del mes de maig el Sr. Roig es va haver de disculpar i retirar les seves paraules, la qual cosa s’agraeix.

Quan es va comentar al Ple Ordinari del mes de febrer del present any que els vesins i vesines de Cala d’Hort varen haver de tancar les seves propietats per tal de protegir-se de la invasió que pateixen, el Sr. Roig va dir que «cadascú haurà de defensar ca seva com pugui», com si del salvatge oest es tractàs, evocant-nos la imatge del propietari assegut al porxet de ca seva amb el Winchester damunt la taula, preparat per repel·lir la visita de possibles intrusos no desitjats. Però no content amb això, el Sr. Roig va afegir que «qui ha tancat algunes parcel·les ha arribat a acords amb determinades empreses per fer excursions privades. És a dir, quan estaven obertes que hi hagués gent era dolent, i quan estan tancades que hi hagi gent és bo. El que no pot ser és que si ara jo vull anar a determinats espais de Cala d’Hort hagi de pagar 300 euros a una empresa holandesa(...) perquè sinó al final el que farem és expulsar els mateixos residents dels nostres espais». Demagògia pura, a més d’una nova acusació i ofensa a les persones propietàries que en són les més afectades. En primer lloc, podríem dir que als residents ja ens han expulsat fa temps perquè, sabent el que hi ha, dubt molt que el Sr. alcalde hi trobàs cap eivissenc de visita en època estival. En segon lloc, una de les propietàries va arribar a comptabilitzar una dotzena d’empreses que oferien diverses activitats dins la seva propietat (senderisme, pícnics, maratons de fotos per Instagram, etc.), les quals compten amb permís de Medi Ambient i del Consell Insular, però no tenen el permís de la propietat, la qual cosa és també indispensable perquè l’activitat oferta sigui legal quan el recorregut que s’ofereix s’ubica dins un recinte privat. El que es va fer va ser donar consentiment a dos d’aquestes empreses per mirar d’arreglar el desgavell. De manera que en l’actualitat cadascuna d’aquestes dos empreses ofereix un total de deu excursions per setmana amb un màxim de deu persones per excursió: total, vint persones al dia, la qual cosa, comparat amb centenars i centenars de visitants que arriben de qualsevol manera, es podria considerar una gran millora. La retribució econòmica per a la persona propietària es pot reinvertir en mirar de frenar la degradació que rep la zona, atès que les institucions públiques, que en són les responsables, la tenen absolutament abandonada. Sense anar més lluny, per exemple a Mallorca és habitual que empreses turístiques paguin a particulars per tal de garantir les millors condicions paisatgístiques i mediambientals de l’espai que visiten.

És clar que aquest problema afecta unes finques concretes, a Eivissa tot palm de terra té propietari. Però el que encara sembla que no entén el Sr. Roig és que no es tracta d’un assumpte d’alguns particulars, sinó d’un gravíssim problema d’ordre públic, i resoldre’l suposaria, per tant, un gran benefici per a tota la societat.

Quan es remarca, una vegada més, que els vesins diuen que no s’està fent res, el Sr. Roig assegura que ja han posat algunes sancions, però s’excusa en què les competències en ordenació de trànsit són de la Guàrdia Civil. Per tant, com pot l’ajuntament sancionar si no té competència per fer-ho? També diu el Sr. alcalde que es reforçarà la vigilància amb més presència policial i amb una càmera que permetrà detectar infraccions i sancionar-les, però que en tot cas, això ja es posarà en marxa de cara a la temporada 2026! Així, per tant, l’ajuntament té competències per actuar però no ara, sinó a partir de l’any que ve? Quin embolic! O és que el Sr. Roig es dedica a tirar pilotes fora perquè en realitat no està fent res?

El més important és que desgraciadament sembla que ens hem de resignar al fet que durant aquesta temporada tendrem, un any més, un absolut caos i descontrol. En la legislatura passada es va realitzar un projecte de coordinació entre l’Ajuntament de Sant Josep, persones propietàries afectades i experts en medi ambient i patrimoni, en el qual es van dissenyar una sèrie de mesures de protecció, un circuit de camins controlats pels visitants, gestió del territori i del patrimoni afectat, entre altres actuacions, però pel canvi de govern no va haver-hi temps de posar-lo en marxa. Dit projecte suposava un molt esperançador inici de solució, però es veu que l’actual equip de govern no està interessat a aprofitar-se de la bona feina feta i el projecte deu estar oblidat per dins algun calaix.

Sr. Roig, posi’s a treballar en el tema, reuneixi’s amb els vesins i vesines afectats, insti i faci força a la resta d’organismes públics responsables, protegeixin el territori, alliberin la carretera del col·lapse, amb l’enorme perill que comporta per a tots els usuaris de la via pública, i mirin d’arreglar d’una vegada per totes aquest disbarat, perquè la ciutadania del municipi de Sant Josep en general i els vesins i vesines des Cubells en particular puguin viure amb una mica més de tranquil·litat i qualitat de vida. «De fora vendran que de casa et trauran», diu la dita. No és una qüestió de quatre particulars, Sr. alcalde, és una qüestió d’ordre públic.

Vicent Ribas Marí és regidor del Grup Municipal Socialista de Sant Josep de sa Talaia

