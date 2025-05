Un solo ataque, tres heridas: el apagón que paralizó España

España ha vivido uno de los episodios más críticos de su historia reciente: un apagón masivo que no solo ha dejado a oscuras a millones de ciudadanos, sino que también ha paralizado las comunicaciones, el transporte y el suministro eléctrico. Todo, derivado de un único ataque. Esta vulnerabilidad expuesta con brutal crudeza debe hacernos reflexionar urgentemente sobre la fragilidad de nuestro sistema.

Un corte eléctrico puede parecer, a primera vista, un problema puntual. Pero el colapso que hemos presenciado demuestra que en un mundo interconectado, donde la energía alimenta cada engranaje de la vida moderna, un fallo en el suministro puede desencadenar un efecto dominó devastador. Las redes de comunicación, tanto móviles como fijas, cayeron en cuestión de minutos; los trenes de alta velocidad y los metros quedaron inmovilizados en medio de túneles y vías; hospitales y servicios de emergencia vieron comprometido su funcionamiento pese a contar con sistemas de respaldo.

Lo más alarmante es que todo se originó en un único ataque, lo que evidencia una falta de robustez en las infraestructuras críticas del país. No hablamos de un problema técnico aislado, sino de una vulnerabilidad sistémica que permite que, si se golpea en el lugar adecuado, el país entero se tambalee.

La interdependencia entre los sistemas eléctricos, las comunicaciones y el transporte es un hecho incuestionable en 2025. Sin electricidad, no hay señal de teléfono ni Internet; sin comunicaciones, no hay coordinación en la logística del transporte ni en las redes de seguridad. Y sin transporte, el país se bloquea física y económicamente. Hoy hemos aprendido, de la forma más dura posible, que no basta con tener planes de contingencia en cada sector: necesitamos un enfoque integral de protección.

La repercusión de este apagón trasciende los daños materiales y los retrasos. Es un golpe a la confianza pública en nuestras infraestructuras, en las instituciones encargadas de protegerlas y, en última instancia, en la idea de estabilidad nacional. La pregunta que queda flotando en el aire es clara: ¿cómo es posible que un solo ataque haya sido suficiente para poner en jaque a todo un país?

España, y Europa en su conjunto, debe actuar con determinación para blindar sus sistemas. Esto implica inversiones serias en ciberseguridad, una modernización profunda de las infraestructuras críticas y una cooperación real entre el sector público y privado. Porque el próximo ataque puede no ser solo un apagón: puede ser algo aún peor.

No ha sido solo un día sin luz. Ha sido un día en que hemos visto cuánto dependemos de que todo funcione, y cuán vulnerables somos cuando no.

