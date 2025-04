Solucions per a l’apagada

Avançant-me a les instruccions del govern, dilluns a les vuit del vespre vaig sortir al balcó a aplaudir els electricistes. Si aquesta va ser la màgica solució contra la covid, també ho ha de ser per a una apagada general, vaig pensar per a mi. Em va estranyar no veure altres ciutadans duent a terme el mateix gest solidari, espero que no sigui un senyal que ens tornem egoistes i que ja no sabem valorar l’esforç dels nostres herois.

Imagino que avui ens tancaran il·legalment a casa, que és una altra de les grans solucions governamentals davant de tota situació que els sobrepassi -és a dir, davant de qualsevol situació- tot i que suposo que algun ministre aprofitarà per visitar un Parador Nacional en alegre i tumultuosa companyia. Mentre el ministre al qual li tocava torn ahir -no serà sempre el mateix- gaudia en una suite, jo vaig haver de pujar a pes la meva mare fins al sisè pis on viu, perquè ella no pot pujar escales i sense electricitat no hi ha ascensor. No va ser un esforç comparable al de tancar-me en una habitació amb mitja dotzena de senyoretes, i a més a més, força menys agradable, però a la meva edat és força meritori aconseguir arribar fins a la sisena planta amb la meva mare a coll sense llençar-la pel forat de l’escala, ganes no me’n faltaven. Li he de recordar que avui a les vuit surti al balcó a aplaudir el seu fill, no ha de ser tot el mèrit per als electricistes.

Trobo a faltar un Fernando Simón de l’electricitat, algú nomenat pel govern perquè surti per televisió a tranquil·litzar-nos -«la falta de subministrament elèctric afectarà només tres o quatre barris d’Espanya»- i a donar-nos instruccions absurdes de cara a superar la situació.

- Durant les hores de llum solar, només podran circular pel carrer els qui portin una llanterna a piles. En quedaran exempts els qui vagin a passejar el gos o a comprar el pa.

No cal dir que les llanternes hauran de ser homologades, ara mateix ja hi ha un ministre -no pas el mateix que és al Parador, aquest prou feina té- comprant-les a baix preu per a revendre-les als ciutadans i omplir-se les butxaques. Els deixo, que quasi se’m passa l’hora d’aplaudir els electricistes i el nostre eficaç govern, que continua sense saber qui ha tancat la llum.

