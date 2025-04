Lunes 28 de abril, día post ‘moreneta’ vestida de blaugrana con Lamine en brazos. Son los memes de cualquier acontecimiento que surgen de la creatividad (no siempre aceptable) de unos cuantos en las redes sociales. Antes, cualquier sevillano que se preciaba hacía un chiste (de risas o mala baba, según para quien), un gaditano componía una chirigota y Marianico ‘el corto’ una jota de picadillo. A eso de la una y algo, a los que estamos suscritos a este medio nos saltaba la noticia del apagón generalizado en España, Portugal, Andorra y otros lugares por determinar. Nos pillaba (somos dos) de viaje en Brescia (localidad de la Lombardía) con vinculaciones personales con la isla (podría enumerar unas cuantas personas de aquí que residen allí, pero esa es otra historia). A la sorpresa siguió la primera llamada a familiares próximos, con el consiguiente ‘error en la llamada’. Había desaparecido el wifi… preocupación. La siguiente llamada fue a conocidos de Formentera y hete ahí que contestan a la primera con un sonido perfecto pese a la distancia. ¿Tenéis luz?, «sí, claro, ¿pasa algo?». No se habían enterado del suceso y ellos a lo suyo, playita, chiringuito y a comer a orillas del mar, previa reserva. En unos minutos Diario de Ibiza informa de que la Península está a oscuras, mientras que las Pitiusas están a plena luz. ¿Será la antesala de la independencia? Terciaría alguien del procés. No, es simplemente que nuestra red eléctrica tiene la autonomía que le otorga la insularidad, la que le obliga a producirse su propia energía. Para unas cosas es un sistema insuficiente, pero que en esta ocasión nos salva del caos generalizado.

Renfe (no nos afecta) suspende los trenes, especialmente de media y larga distancia. Retrasos y cancelaciones generalizadas en los aeropuertos. Actividad laboral bajo mínimos. Transportes públicos afectados. Usuarios del ferrocarril rescatados de algunos túneles… Si esto no es el apocalipsis que venga dios y lo vea. Aquí, a más de mil kilómetros, pendientes de la carretera y de las noticias de proximidad y generales de una España que no recuerda algo igual. Ahora es el momento de la especulación. ¿Ciberataque? ¿Mala gestión de la red? Y un largo etc de preguntas que alguien deberá responder. Material jugoso para tertulias, opiniones de opinadores de un bando u otro. Inquinas políticas en sede parlamentaria y dudas razonables sobre quién ha sido, y a lo mejor nunca sabemos la verdad del asunto. Yo me quedo con la plena luz de la Mola, aunque la consciencia se quede a oscuras. Secretos de Estado, imagino.