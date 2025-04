Francisco, el Papa que escuchó el grito de la Tierra

Hace unos días que nos ha dejado el papa Francisco. Y con él, tristemente, se apaga una de las voces que más ha luchado en defensa del planeta y de sus habitantes más necesitados. Sus reflexiones, encíclicas y discursos han sido claras, valientes y humanas, incluso mucho más que otros mandatarios a nivel mundial. Impregnados y rodeados de narrativas que entrelazan ciencia y humanidad. Durante su pontificado no sólo transformó el papel de la Iglesia en temas sociales o migratorios sino que, además, ha dejado una huella imborrable en el pensamiento ecológico integral. Para muchos, ha sido, sin duda, el Papa verde.

En 2015 publicó ‘Laudato si’, una encíclica que es un texto de referencia mundial. Y es que no es solo estamos ante un documento religioso o teológico, pues se lanza una llamada urgente al cuidado de “nuestra casa común”. En este texto, Francisco, se refiere a la Tierra como una hermana que sufre, una madre que hemos herido por codicia y olvido de nuestra especie. Y lo hacía reconociendo, además, el enfoque ecosistémico pues indicaba que “todo está conectado”. Y tenía razón: el cambio climático, la pobreza, la migración, la pérdida de biodiversidad… son partes de una misma herida causada por una única especie.

Pero lo más revolucionario de su mensaje fue llegar a la raíz profunda del problema, al reconocer que es necesario cambiar el corazón, pues no se trata solo de reciclar más o usar energías limpias, necesitamos vivir de otra manera, en clara alusión a un modelo capitalista que se sitúa como el causante de la herida mencionada. Aludía, además, a que es necesario dejar de ver el mundo como un almacén de recursos y empezar a sentirlo como un hogar donde cohabitamos diferentes especies y todas ellas conectadas, directa o indirectamente. Francisco pidió una “conversión ecológica” que empieza por dentro: en cómo consumimos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tratamos a lo que no habla, pero vive —los árboles, los animales, los ríos. Esta cuestión, visión es realmente importante en territorios de gran vulnerabilidad como las islas, especialmente las Pitiusas, donde observamos un capitalismo exacerbado en determinados momentos y propiciado por unas políticas públicas alejadas de esa protección tan necesaria que requiere el planeta.

El legado de Francisco está conectado con otro lenguaje más científico, el de los “límites planetarios”. Como ya hemos apuntado, desde hace años, un grupo de investigadores liderados por Johan Rockström advierte de que ya hemos sobrepasado varios límites que garantizan la estabilidad del planeta y el bienestar de nuestra especie. No se trata de causar alarmismo, al ser un dato basado en evidencia científica, pese a la negación de un sector y la inoperancia de otros. Y es que estamos jugando fuera del espacio seguro para la humanidad y debemos plantearnos un cambio de modelo, orientando los cambios hacía esa visión ecológica integral. Francisco, sin hablar en esos términos técnicos, decía lo mismo desde el corazón y especialmente, del alma. Nos recordaba que cuidar la Tierra no es solo un tema de políticas públicas, ciencia o tecnología, al tratarse de una cuestión de justicia, e incluso a nivel planetaria al necesitar preservar nuestra casa común. Y señalaba que los más afectados por la crisis climática eran aquellos más necesitados y que menos contaminan. Sin olvidar al resto de especies que de forma silenciosa sufren las peores consecuencias de una crisis climática antropocéntrica. Y, además, reconocida la justicia intergeneracional porque dejar un planeta habitable no es una opción: es un deber hacia las generaciones futuras.

También hay un eco de su mensaje orientado hacia la criminología verde, una perspectiva del pensamiento crítico criminológico que analiza los daños contra el medio ambiente no solo como infracciones a la normativa, sino como actos de violencia profunda. Y resulta que dañar a la Tierra es también dañar el tejido social, los derechos humanos y la paz.

Francisco supo, entre otras muchas, como unir ciencia y espiritualidad, política y poesía, justicia y fe. Y esta cuestión es de gran complejidad, especialmente, en un mundo fragmentado, su voz fue un puente que sirvió para evidenciar que nuestro modelo de vida terrenal está lleno de imperfecciones. Nos enseñó que no basta con preocuparse por el planeta: hay que amarlo. Como quien ama a una madre, hermana o hija.

Hoy, la Tierra sigue herida. Pero también sigue latiendo, y en ese latido, perdura el legado del papa Francisco que esperemos siga presente durante mucho tiempo.

Esteban Morelle-Hungría es profesor de Criminología de la Universitat Jaume I

