Cumpleañera profesional

¡Ay!, los cumpleaños infantiles. Ese evento social que convierte a los padres en asistentes profesionales a fiestas temáticas, expertos en castillos hinchables y, sobre todo, en comedores oficiales de sobras. Antes, los sábados eran para irse de cañas con los amigos, acercarse a alguna clandestina de swing e improvisar planes sin rendir cuentas. Ahora, te plantas en un parque abarrotado de niños desatados, globos de colores, pintacaras y música de Cantajuegos perforándote el tímpano.

Llegas con tu hijo, ilusa, pensando que comerá algo. Craso error. Porque él, que en casa devora lo que le eches, aquí no toca ni un sándwich de Nocilla. Mientras tanto, tú te dedicas a picotear lo que dejan los demás niños. Total, es una pena que se desperdicie la pizza o vayan a tirar las mini burguers, ¿no? Y cuando por fin vuelves a casa, exhausta y con restos de confeti de la piñata en el pelo, tu hijo suelta la frase mágica: «Mamá, tengo hambre». Claro, cariño, porque el menú de chuches, pelotazos y zumo de piña no cuenta. Y mira que la tortilla de patatas estaba buenísima y las fresas y los bocadillitos de salchichón también. Pero no, allí el tiempo es para jugar. Lo de comer está sobrevalorado.

Pero lo mejor de todo es que en estos eventos no hay distinción de clases. Ahí están todos: el vecino que no te saluda cuando te lo cruzas por la calle, el ex compañero de trabajo con el que finges afinidad y, sorpresa, el político de turno con su hijo. Incluso algún famoso que también vive en la isla y claro, tiene hijos, porque los cumpleaños nivelan la sociedad más que cualquier reforma fiscal.

Eso sí, no todo es malo. Entre tanto caos, conoces a los papás de los amigos de tu hijo y, oye, a veces resulta que son gente maja. Después de coincidir en veinte fiestas seguidas, terminas haciendo piña con ellos. Igual algún día, hasta organicen una fiesta y no seas tú quien se coma las croquetas frías.

Así que sí, los cumpleaños infantiles han secuestrado nuestros fines de semana. Pero, al menos, hemos ganado un máster en supervivencia parental y, quién sabe, hasta algún nuevo amigo..

