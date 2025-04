Permiso para envidiar a lo grande

«Envidio a destajo». Solo un grande de las letras como el periodista y escritor Martín Caparrós podría pronunciar una frase como esa y no quedar como un malaje. «Envidio a mucha gente, me paso el día envidiando», insiste durante una entrevista con el periódico El Mundo este argentino afincado en España que acumula premios y distinciones internacionales por su buen hacer profesional.

¿Y qué envidia Caparrós? ¿Lo hace con envidia de la buena o de la mala? ¿No le da vergüenza admitir públicamente haber sucumbido a uno de los siete pecados capitales del cristianismo? Pues este hombre envidia simplemente la facilidad con la que respira usted, estimado lector. El sutil movimiento de sus dedos que, casi de manera inconsciente, pasarán a la siguiente noticia del Diario. Incluso el ligero dolor de cabeza con el que se levantó esta mañana y que se pasará con un paracetamol.

Porque Martín Caparrós sabe que se muere, que será pronto y que no será agradable. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace ya tres años y desde entonces, envidia con ganas las miserias cotidianas con las que el resto de la humanidad boicoteamos día a día nuestra propia felicidad.

Ahora dicen los psicólogos que no existe la ‘envidia sana’, un concepto que nos ha servido toda la vida de excusa para querer lo que tenía el prójimo y nosotros no. Se suponía que, si te quedabas en solo desear el helado que sorbía tu amiga en el parque, era envidia sana.Si se lo tirabas al suelo de un guantazo y lo pisoteabas, ya no tanto. Pues ya no. Ahora, todo lo que no sea conformarte con las cartas que te han tocado, es maligno .

Por mi parte y según convenio firmado con la protestataria de pacotilla que llevo dentro, me propongo firmemente envidiar cada día más. Empezaré envidiando a Martín Caparrós, a su valentía para llamar las cosas por su nombre y a su « buen humor controlado» que le permite afirmar sin que se les despeinen los rizos del bigote que, a veces, envidia «un buen infarto a tiempo».

