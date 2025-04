La història (tristament) es repeteix

Vivim moments d’incertesa. La crisi de l’habitatge, de l’accés a un habitatge digne i assequible, és la principal d’elles a les Illes Pitiüses. La manca de preus assequibles provoca l’amuntegament de persones en habitacions, ja que es veuen obligades a compartir amb diferents famílies. I aquesta situació es repeteix tant si es lloga una habitació, com si es lloga un pis, perquè el lloguer turístic (legal, a unifamiliars o ‘villes’ com es diuen ara, com il·legal, a pisos) i de temporada (majorment en frau de llei) incrementa els preus de la resta dels lloguers de forma artificial i desproporcionada. Amb relació a la compra, a Eivissa i Formentera, més del 50% del que es construeix és habitatge de luxe i més del 40% el compren estrangers no residents. Alguns hem comparat aquesta crisi amb la de principis del segle XX, que va provocar diverses vagues d’arrendataris o la construcció massiva d’habitatge públic i protegit (com a Viena, Berlín o Londres).

També ens trobem immersos en una crisi migratòria, que és una crisi estructural i innata de la naturalesa humana. Tot i que pot haver-hi moments puntuals d’èxode provocats per guerres o sequeres, per posar uns exemples, la major part es basa en la millora de les condicions econòmiques i socials. I això no s’atura només amb la cooperació en origen, que s’ha de continuar fent. El que s’ha de fer és gestionar el trànsit i l’estada per millorar les seves condicions de vida. Especialment amb els menors no acompanyats, que són la nostra obligació competencial, i moral, però també d’esperança pel nostre futur. L’extrema dreta i la dreta extrema que denuncien aquesta suposada riada massiva de migrants a la nostra terra, no ens faran creure les similituds amb el gran èxode europeu de principis del s. XX a Amèrica, catalogada com la major emigració humana de tots els temps.

De l’actual crisi “prebèl·lica” millor no en parlem, però sí vull recordar breument que, tant el llenguatge polític a l’Estat espanyol com les posicions proteccionistes del EEUU, recorden al període d’entre guerres mundials del s. XX. Així doncs, pareix que es tornen a repetir els cicles històrics.

Però quines solucions ens ofereixen les administracions locals i autonòmiques amb relació a l’habitatge? Si són les competents per revertir la situació, es fa evident que les seves polítiques no són eficaces. Ens n’estam cansant de demanar al Govern Balear el topall als preus del lloguer i la preferència dels i les balears a l’hora d’accedir a un habitatge, de preu taxat o lloguer protegit, entre altres mesures defensades pels progressistes i rebutjades de ple pel Partit Popular. O de reclamar als Consells que, davant l’arribada de nens i nenes migrants, es posin en marxa els recursos necessaris per atendre’ls, com va passar amb l’arribada dels i les menors ucraïneses. El color de la pell o l’origen d’un nen o una nena no pot fer girar el cap a una altra banda i recollir discursos racistes i d’odi.

La darrera mesura anunciada és la construcció d’habitatge lliure a sòl rústic, un altre boom immobiliari per afavorir els causants de la present crisi. Com pretendre que les famílies que s’hi han hagut d’instal·lar a campaments de caravanes i xaboles, es mudin a un altre municipi, com vàrem vore amb l’intent de desnonament de Can Rova 2. Aquesta hipocresia és malsana i el relat de la dreta contra les persones migrants, i les persones més vulnerables, només alimenta el feixisme. I aquesta història ja sabem com va acabar…n

Juanjo Ferrer és senador per Eivissa i Formentera

