Ha mort un Papa que pens que deixarà marca en la Història, si més no per tot allò que sembla que ha intentat (necessitarem més perspectiva per veure què ha aconseguit realment, en els seus propòsits de canvi). Francesc ja va deixar clar quin volia que fos el seu camí, a l’hora d’escollir el seu nom com a cap de l’Església catòlica. Francesc vol dir moltes coses, però constitueix, sobretot, una declaració d’intencions.

Vist des de fora, pens que segurament des de Joan XXIII no s’havia intentat una reforma tan clara de l’Església (institució amb fortes dificultats per ser reformada, puix quant més antiga és una institució més difícil és canviar-ne allò que funciona d’una determinada manera des de fa tant de temps). Era difícil dur a terme reformes quan Benet XVI va cedir el Papat (en un gest que no s’havia produït durant segles, però que s’entenia perfectament per la conjuntura del moment en què es va produir), i ho serà, sense cap mena de dubte, després que Francesc l’hagi deixat. Però, si més no, determinats gestos, determinats moviments, determinades posicions ja no resultaran tan estranyes dins el si d’aquesta institució.

Francesc ha estat molt clar en allò que se sol anomenar doctrina social de l’Església. S’ha manifestat a favor dels més desafavorits, de la justícia social, de l’equanimitat en el tracte de les persones, i en contra dels moviments socialment depredadors (com ara el nou feudalisme tecnocràtic, sense anomenar-lo així, per descomptat; o l’anarcocapitalisme, també sense etiquetar-lo). Quan pensam en la construcció europea i en els pilars d’Europa, no podem deixar de banda el pes que hi ha tengut la democràcia cristiana. Aquesta tendència política s’anomenava així a l’etapa posterior a la II Guerra Mundial, però ha anat perdent el rètol (i, probablement, amb el rètol, també el referent) amb el pas del temps. Avui no hi ha cap partit a Europa que es digui, directament, Democràcia Cristiana. I pocs se’n reivindiquen en primer terme. Si ens podem referir a algun lideratge recent, en aquest camp, vendria d’Alemanya, i del protestantisme. Em referesc, per descomptat, a Angela Merkel. Dins el camp dels territoris amb domini catòlic, la democràcia cristiana es troba pràcticament esborrada del mapa. (Dit sigui entre parèntesis: una cosa és l’impacte que Francesc hagi pogut tenir en l’Església i una altra l’impacte que hagi tengut en l’arena internacional).

Francesc ha començat a introduir dones a llocs destacats del Vaticà. Per algun lloc es comença. Però no crec que hagi avançat gaire en el sacerdoci femení. Per situar la posició de l’Església catòlica en aquest punt, pensem que els anglicans no només tenen capellanes sinó àdhuc bisbesses. Com sembla natural. De la mateixa manera que no s’ha tocat (o no s’ha pogut tocar) encara la qüestió del celibat en els capellans i en les monges. Poden parlar amb coneixement de causa sobre què significa viure en parella aquells que ho tenen vedat? Supòs que la cosa deu donar lloc a debats interessants en el si de l’Església catòlica. Queda molta feina per fer, per tant, en la igualtat de gènere.

En qüestions d’ordre moral, també entenc que s’han de fer avanços en la consideració de les diferents opcions sexuals, per exemple. Llegint la Bíblia intent trobar raons per denostar, per exemple, l’homosexualitat. Em referesc, naturalment, a raons que estiguin fora de la literalitat del moment en què es varen expressar. I no en trob. Resulta de sentit comú que un text, per sagrat sigui, no es pot entendre fora del seu context històric. Si hi ha passa de triquinosi no es podrà menjar porc. Però això no implica que no es pugui menjar porc mai més. Si una tribu determinada se’n va pel pedregar per mor de l’alcoholisme dels seus membres, hom prohibirà el vi de manera contundent. Però això no vol dir que ningú mai més, dins aquell entorn religiós, no pugui tornar a beure vi. Aquí hi podem afegir tot l’etcètera que li plagui a cadascú. Per tant, continuar rebutjant, posem per cas, l’homosexualitat, quan políticament es va assumint que el matrimoni homosexual és igual de vàlid, fins i tot legalment, que l’heterosexual, deixa l’Església dècades (aviat seran segles) endarrere.

Em va agradar veure la implicació de Francesc en la defensa del medi ambient. Ho vaig trobar un altre intent interessant. I em consta que va fer efecte. És obvi que a l’Església catòlica li queda molta reforma per fer, però, en tot cas, hem de valorar l’esforç d’un Papa que anava amb transport públic quan era arquebisbe de Buenos Aires, que compartia afició al futbol amb la gent del seu barri, que anava amb autobús per Roma i menjava pizza al quiosc de la cantonada. I no puc deixar de sentir-lo, ara mateix, pròxim a aquella parella de pastores que vaig trobar-me en una petita església gal·lesa (eren parella i eren pastores), que ens organitzaren un interessant debat amb la seua parròquia... sobre el dret d’autodeterminació.

Suscríbete para seguir leyendo