El epicentro es el nuevo centro

En las últimas semanas he leído y oído cosas en comunicados institucionales y en diferentes medios de comunicación como que Vara de Rey es el epicentro del Día del Libro. Sant Jordi ha sido el epicentro de la gastronomía y el de la fiesta en pocos días; Santa Eulària será este fin de semana epicentro de los libros, epicentro de la sostenibilidad, con su Día de la Tierra, epicentro de la náutica con su Fira y hasta epicentro de la natación, con la Copa del Mundo de Aguas Abiertas, y Sant Antoni, epicentro de la jarana verbenera. De hecho, la isla entera ha sido el epicentro de la bicicleta de montaña. Sin olvidar que Vila se convertirá este fin de semana en el epicentro del arte, con su Ruta d’Art, o que Can Ventosa es ya el epicentro de la vida cultural de Ibiza. Por no decir que volvemos a ser el epicentro del ocio nocturno con los openings de las discotecas...

Son solo algunos ejemplos, pero lo cierto es que en los tiempos recientes la palabra epicentro está hasta en la sopa y ha desplazado a las que se usaban hasta ahora. Decir que Ibiza es el centro de algo o que un pueblo será el foco de... o el escenario de tal acontecimiento o el núcleo de las actividades de lo otro... se nos ha quedado pequeño. Si no eres el epicentro estás muerto. Queremos darle a los hechos tal dramatismo o urgencia o importancia o intensidad que o son el epicentro o son una mierda.

Hay que aclarar que no es que la palabra esté mal usada, que la RAE ya ha dado por buena la acepción: «Punto de origen o de máxima concentración de algo», que nos otorga el permiso para poder emplearla casi de cualquier manera, pero lo cierto es que de tanto sobarla está perdiendo su sentido. Si todo es el epicentro, nada lo será realmente.

Ya puestos a exagerar podríamos decir que tal feria será el nife de la gastronomía insular o el vórtice del calamar o el axis mundi del cuinat o el omphalos de las fiestas populares o el pilar del cielo de la literatura universal o el bindu de la sostenibilidad medioambiental o el centro de gravedad permanente del gran Battiato, si nos ponemos. Desde luego llamaremos la atención y seremos el epicentro de todas las miradas.

Suscríbete para seguir leyendo