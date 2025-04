Tal vegada l’illa a les quatre de la matinada. Florència sense pressa, cap a la mar intueix una cançó, una tonada vora la plaça antiga de temps i de silenci, «però un temps per aquestes contrades la música és sentida amb deliri, temps era temps...». Una meditació trivial sempre ajuda a fer bon camí. Florència (o París) han tret tota la roba interior al balcó. Una roba humida un dia calenta ara transparent i lúcida. Cafè, els cafès desprenien una olor intensa vora les buguenvíl·lies de plata rovellada, de túniques sagrades. L’edició dels periòdics del matí s’esgotà irreflexivament quan foren publicades les notícies sobre una desconeguda guerra de sentiments i de sang escampada per tota la ciutat. Però la roba interior -colors diversos- prologant la seva lluentor penjada a les cordes del balcó. Florència sentia una preferència especial, no determinada poder fer la música simfònica, «una música com qualsevol altre...», digué. Però en aquells moments sola, al carrer, camí de la mar les possibilitats d’escoltar eren mínimes. Tres subjectes (o persones, que mai se sap) llogaren paraigües. Podria ploure? L’interrogatori la va distreure una estona d’aquell passavolants improvisats. Per aquells àmbits illencs la pluja no solia ser generosa amb la terra. Només a principis tímids de la tardor, temps d’oració, de morts a les sepultures, de magranes per encetar al llarg d’un carnaval familiar i de foc. Unes lleugeres plogudes sobre la mar...