Els inicis de Lady Gaga a Eivissa

N’hi ha prou amb escriure ‘Lady Gaga live in Eden Ibiza 2009’ a YouTube per trobar un parell de vídeos sobre la seua actuació a l’illa quan la seua carrera encara estava enlairant-se i quan encara no havia sorprès tothom amb el seu vestit de carn, per posar un exemple. Hi havia una època en què el món pareixia funcionar tan bé i hi havia tantes certeses que les coses més impactants que passaven eren la indumentària i les actuacions en viu de Stefani Joanne Angelina Germanotta (el seu nom real). Des de llavors no ha tornat a oferir concerts a Eivissa, però fa poc va haver-hi una autèntica batalla campal a Internet a l’hora d’aconseguir entrades de la seua nova gira internacional, que passarà pel Palau Sant Jordi de Barcelona. ‘Els jocs de la fam’ seria el títol que millor serviria per descriure el que va passar quan va arribar l’hora d’inici de venda. Lluny queda la seua visita a Eivissa quan ella encara era una garrida, per no parlar de l’actuació de Montserrat Caballé i Freddie Mercury al KU (el nom artístic de l’autora de ‘Bad Romance’ o ‘Alejandro’ està inspirat en la cançó ‘Radio Ga Ga’ de Queen) o dels discjòqueis avui consagrats a escala internacional que varen començar a fer-se un lloc en el món de la música electrònica a sales d’Eivissa. D’ells crec que no en sabem tant, de les seues trajectòries personals. El que predomina a la premsa del cor és fer seguiment de les estrelles del pop. I Lady Gaga ens ha parlat, i ens parla, de les seues inseguretats, dels seus traumes, de què sovint era la friqui de la classe... I també de com ha anat guanyant autoestima i confiança, i demostrant que tot l’espectacle que l’envolta no és per camuflar una mala veu. A diferència d’altres icones pop, ella balla, toca instruments i canta a la vegada, i de tant en tant s’encarrega de dir-ho als seus concerts. «No us faré pagar entrades per veure com moc els llavis». Canta en viu, i amb un resultat extraordinari. A més, també ha creat tot un univers on els friquis de la classe poden ser qui vulguin. Perquè total, ser més cridaner que ella és complicat.

