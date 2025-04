De una Semana Santa alborotada

Con buen criterio llamaba a la reflexión el artículo ‘Santos desencuentros y domingo de insurrección’ que el pasado lunes publicaba en estos papeles María Torres Molina, en base a desafortunados detalles de la pasada y poco ejemplar Semana Santa, censura del obispado a una pieza prevista en el concierto de la catedral, absurdo guirigay entre las cofradías y polémica sobre el ruidoso comportamiento del personal en las procesiones. Me pregunto si no meamos, con perdón, fuera del tiesto.

La religión puede, por supuesto, manifestarse públicamente, pero sorprende tanta pasión procesional cuando las iglesias, en proporción a los habitantes que tiene la isla, están escasas de clientela. Entiendo que la frase del Éxodo, 20, 2-5, «No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra y no te postrarás ante ellas ni les darás culto», se refiere a las imágenes como ídolos, a la aberración de la idolatría, y que es cosa distinta la mera representación evocativa de las imágenes que se veneran –no se adoran- en la confesión católica. Pero dicho esto, desconcierta que las manifestaciones procesionales vayan a más en su folklórica exhibición, en su innecesaria y excesiva teatralización.

Olvidamos o ignoramos que la imaginería religiosa y los desfiles procesionales nacieron en la Edad Media porque el personal necesitaba para avivar su fe la ayuda en esculturas, cuadros y vitrales en los templos para acceder a los misterios de la religión; y que fue en el siglo XVI cuando las procesiones se asentaron, coincidiendo con la Contrarreforma, cuando la Iglesia católica se vio amenazada por la reforma de Lutero y reclamó a los fieles la manifestación pública de su fe. Pero no estamos en la Edad Media ni en el siglo XVI. Estamos en el siglo XXI y aunque nada hay que objetar a que se mantengan las tradiciones, empieza ser un problema que el espectáculo se sobreponga y enmascare la creencia.

Agnóstico, leo los Evangelios y veo que Jesús, cuando quiere orar, lo hace en silencio y soledad (Mc 1:12, 1:35, 6:46, 14;32, etc). Y más contundente es Mt 6:5: «Cuando oréis, no lo hagáis en los templos y en las plazas, bien plantados para ser vistos. Tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que ve en lo secreto». Por cierto, cuando Jesús entra en Jerusalén cabalga un humilde borrico. Me temo que la parafernalia que tienen hoy las procesiones, de la fe dicen poco y dicen mal. n

