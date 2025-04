Mujer, huye del hombre que te maltrata

Mujer, huye del hombre que te desprecia. Escapa de quien no te valora ni te respeta. No esperes más. No va a cambiar. Quizás lleguen días mejores, hasta te parecerán felices, pero serán sólo el preludio del infierno de siempre. Una montaña rusa sin fin, agotadora, desquiciante, que te destruye. La estrategia para mantenerte enganchada, confundida, desorientada. No le justifiques. No le cubras. No te culpes. No te avergüences. No creas que te lo mereces. No te lo mereces. No te mereces el maltrato ni que te hunda. Sácale de tu cabeza. Es difícil, lo sé, pero no basta con alejarse de él: hay que extirpar su voz y su látigo de tu cabeza. La violencia no cesará por mucho que intentes complacerle o comportarte de la forma que crees que aplaca su ira. Da igual el motivo. El hombre que maltrata a su pareja -mujer-se siente superior a ella y con derecho a controlarla en todas las facetas de su vida y a castigarla cuando le da la gana. No bajes la guardia, porque volverá a lanzar su artillería contra ti, ya sean golpes o palabras como martillos. Protégete. Busca ayuda. No esperes a que un día todo cambie. Lo hará pero a peor. Protege a tus hijos. No dejes que crezcan en un hogar con violencia (aunque no es hogar si hay violencia), sufriéndola, viendo cómo un hombre humilla a su madre día tras día. Abre los ojos. Imagina que lo que estás sufriendo tú le ocurriera a tu mejor amiga, a tu hermana querida. Qué querrías para ella, qué le dirías. Dítelo a ti misma. No te lo mereces. Tus hijos tampoco. Es duro. Difícil. Puede que hasta imposible. Pero hay salida, luz aunque tenue. No te resignes a una vida de violencia, física o psicológica. No te engañes. Cuéntalo. Busca ayuda. Habla de lo que te ocurre. A menudo esperamos que si no hablamos de algo, si ni siquiera lo pensamos, eso desaparezca. Pero no. Sólo conseguimos negar la evidencia, disociarnos hasta que no sabemos ni quién somos ni qué pensamos. Y es ahí cuando la voz del maltratador se hace fuerte dentro de tu cabeza, tanto que crees que es tu propio pensamiento. Busca ayuda en personas cercanas. Pero búscala ya. No esperes más.

