Quo Vadis, Eivissa?

Els decrets acordats pel Partit Popular i Vox al Parlament de les Illes Balears per permetre la construcció de pisos en sòl rústic i per consolidar 145.000 noves places turístiques, 24.000 d’elles a Eivissa, marca un punt d’inflexió definitiu en la deriva cap a l’abisme a què ens estan abocant. El pacte acordat entre Marga Prohens i l’enviat especial de Santiago Abascal, que compta amb tot el suport d’un PP d’Eivissa de Vicent Marí i els alcaldes de la nostra illa totalment alineat amb ells, és d’una càrrega destructiva com feia molts d’anys que no es veia a la nostra illa i a la nostra comunitat.

A qui intenten enganyar? El decret urbanístic, que permet reclassificar sòl rústic com a urbanitzable per construir habitatges, és un regal pensat només per a promotors i especuladors i suposa un atac definitiu al territori i al medi ambient de les nostres illes. A pesar que el PP i Vox ho justifiquen parlant del problema de l’habitatge, en veritat només pensen a fer funcionar la caixa registradora. Ja estan fent números dels beneficis que trauran d’aquesta mossegada que volen pegar al territori de les nostres illes.

Algú pensa que el PP i Vox realment es preocupen de les famílies que no arriben a final de mes o de les que han de viure en caravanes o en campaments? Algú creu aquest problema el resoldran promovent pisos de 350.000 euros cap amunt (de preu «limitat», li diuen), i pisos de mig milió, un milió o el que vulgueu imaginar, com seran els de mercat lliure, que són els que es faran en 50% dels terrenys que deixaran urbanitzar?

Des del Partit Socialista d’Eivissa estam denunciant amb fermesa aquesta mesura que, lluny de solucionar la crisi d’habitatge, obre la porta a una nova onada d’especulació urbanística que conduirà, indiscutiblement, a encara més desigualtats socials, més saturació, més falta d’equipaments i infraestructures i més esgotament dels recursos naturals.

El decret urbanístic permetrà construir en sòl rústic en municipis amb més de 20.000 habitants, afectant directament a tots els d’Eivissa excepte Sant Joan. Els municipis d’Eivissa, Santa Eulària, Sant Josep i Sant Antoni, després d’anys de parlar de planificació urbanística, d’equilibris i de sostenibilitat social i econòmica, de gestió responsable dels recursos naturals, veuran com els seus terrenys rústics situats en àrees de transició es converteixen, de la nit al dia, en camp obert per al negoci de les promotores immobiliàries.

Aquest «pelotazo» urbanístic majúscul i sense precedents, que beneficia únicament als promotors i no a la ciutadania, comença a aixecar les veus alarmades de multitud d’entitats de les nostres illes, ja que es tracta d’una mesura que pot suposar el major atemptat mediambiental dels darrers anys a les Illes Balears.

A Eivissa, la situació és especialment delicada. L’illa ja pateix una pressió urbanística i turística que ens ha posat al límit. Aquest decret no només no resol aquest problema, sinó que l’agreuja, ja que afavoreix només als que veuen en Eivissa una oportunitat d’inversió, no un lloc per viure-hi.

Pel que fa al decret turístic, 24.000 places turístiques de l’illa d’Eivissa que estaven condemnades a desaparèixer, queden amnistiades, plenament consolidades, i no només això, sinó que també es podran comercialitzar, especular amb elles, i moure de lloc.

On han quedat les bones paraules de Vicent Marí, comprometent-se a posar límits i mesures en favor de la «sostenibilitat» de l’illa? Quin abús i perversió de la paraula «sostenibilitat» quan surt de la boca dels dirigents del Partit Popular d’Eivissa!

Des del Partit Socialista, exigim la retirada immediata d’aquestos decrets bomba i la posada en marxa d’un pla d’habitatge que prioritzi la rehabilitació del parc existent, la mobilització dels habitatges buits, la persecució dels lloguers turístics il·legals i la construcció d’habitatge públic en sòl ja urbanitzat. I, per descomptat, l’aplicació immediata de la Llei estatal d’habitatge limitant els preus del lloguer.

Eivissa no pot permetre’s tornar als errors del passat. No podem repetir el model del boom turístic i de la construcció. És hora de dir prou a l’especulació i de pensar en un futur basat en el benestar de tothom, en la cohesió social i en el respecte pel nostre entorn.

Per això, des del PSOE feim una crida a tota la ciutadania de l’illa, als col·lectius socials, als sindicats i a les forces polítiques compromeses amb el benestar de les persones i la protecció del territori, a unir-se en la defensa de la nostra illa. El futur d’Eivissa està en joc, i no podem quedar-nos de braços creuats mentre, els de sempre, la continuen destruint.

Quo vadis, Eivissa? Cap a on vas, si permets que els interessos econòmics d’uns pocs passin per damunt del benestar i els drets de la teua gent? Encara som a temps de rectificar, de triar un altre camí. Ha arribat l’hora d’aixecar-se i lluitar per la nostra illa!

Vicent Roselló Ribas és secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE)

