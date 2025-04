Una vez traduje en una noticia los estanques de ses Salines como lagos. Acababa de aterrizar en Ibiza desde Granada y mi conocimiento del catalán era cero. Después metí alguna patada más a la lengua al traducir comunicados de prensa. Tanto es así que un lector escribió en un comentario: «La periodista del lago ataca de nuevo». Es muy fácil humillar de forma anónima. Así que le respondí con un mensaje a su correo electrónico. No recuerdo qué le escribí, pero seguro que fui más amable de lo que él lo fue conmigo. Éste se quejó a dirección y me dieron un toque. Quizás él ya no se acuerde de mí. Un saludo si me lees.

Un día metí un error tan disparatado en un titular que Joan Serra, director entonces, no pudo sino reírse de mi desconocimiento del idioma, que no de mi falta de respeto, pues no era tal. Pero esa fue la gota que colmó el vaso. Así que un día Serra me llamó para que fuera a su despacho. Ya frente a él me dijo: «Vero, tienes que aprender catalán». Así que me apunté al curso del Institut d’Estudis Eivisencs. Años después retomé las clases en una escuela privada, Aula de Lletres, con Bea y Núria. Aprendí mucho con ellas, ya tenía un extenso vocabulario previo. Por las noches escuchaba el podcast Easy Català. Entonces empecé a amar la lengua.

Sólo tengo un B1. En el examen del B2 suspendí la parte oral y escrita, pero la gramática y la compresión oral y lectora la aprobé con holgura. Me faltó vivir más el idioma.

Luego nació mi hijo, él aprende en catalán en una escuela pública de la isla. Trae cuentos a casa en esta lengua, aunque cuando yo se los intento leer me dice: «Mamá, habla normal», así que se los traduzco con bastante credibilidad.

Así que, querido lector, si algún día te encuentras una mala traducción en este medio, primero disculpa, y segundo, piensa que alguien que acaba de llegar a la isla empieza a coquetear con la lengua, pero aún se están conociendo.

Un idioma no es algo que se pueda aprender si no pones pasión o intención, però a mi em mouen més belles paraules xiuxiuejades a l’oïda que nècies paraules d’odi.

