Sin músicos en el público

El 12 de abril de 2015 escribí en Diario de Ibiza el artículo ‘Y dónde están los músicos’, donde aludía a la incomparecencia activa de los profesionales del arte sonoro de Ibiza en los eventos musicales que no protagonizasen ellos mismos. Un impulso -tal vez ingenuo por mi parte- me movía para que mi todavía reciente conocimiento de la realidad cultural de la isla pudiese contribuir a un entorno socio-cultural más saludable para que la próxima generación tenga una oportunidad de disfrutar de otro entorno más corporativo. Quizás este impulso estuvo motivado por la inminencia de mi paternidad (solo siete días después de la publicación del artículo nació mi hijo) y por mi obsesión de que el mundo que le he querido dejar sería mucho mejor si lo habitásemos desde la perspectiva de la cultura y, muy especialmente, de la música.

Han pasado 10 años y lejos de mejorar, la situación ha empeorado. Paso por alto todos los vetos de una profesión que dista mucho de la poética que anuncia. Un gremio donde si dos músicos se juntan, un tercero sale perjudicado. Una profesión donde a no pocos músicos, sencillamente, no les gusta la música.

Como dije hace ya una década, la cantidad de eventos musicales en la isla es abrumador. Porcentualmente a sus límites geográficos y a la densidad de población, sobre todo en invierno, son muchos los conciertos de los que se puede disfrutar si no fuese por la falta de coordinación entre instituciones solapando conciertos. No es tarea fácil, puesto que en los últimos años hemos visto cómo se ha ampliado notablemente la oferta cultural y musical en la isla. Admito que el mismo argumento sirve para dispensar ante la imposibilidad de bilocación, pero más allá de esto, la realidad es que los músicos de Ibiza siguen sin acudir a conciertos que no sean sus conciertos.

Afortunadamente, la música no es solo para los músicos, del mismo modo que la medicina no solo tiene como objeto tratar a facultativos ni el parque de bomberos acude en exclusiva al socorro de un incendio en casa de otro bombero. Los conciertos son cada vez más concurridos, lo que demuestra una necesidad de experiencias musicales en la población, sobre todo cuando la propuesta es de calidad y, por tanto, aparece un público poco frecuente en propuestas pauperizadas, repetitivas y anodinas que por su bajo presupuesto inunda las programaciones.

Han pasado 10 años y sigue sin haber un interés por mejorar el hábitat musical de los profesionales que se dedican al bello arte de los sonidos. Sencillamente, es mi conclusión, no les interesa cambiar un statu quo que cristalizado no suponga un movimiento tectónico que desbarate sus planes de cómodo inmovilismo toda vez que su horizonte no tendría demasiado recorrido en otros lares. Pese a todo, la música sigue. Sigue en los corazones de quienes encuentran en ella el futuro tanto emocional como económico de una sociedad mejorada a través de la cultura. Ibiza es ocio pero también es cultura. Lástima que un importante número de músicos se la pierdan.

Juan Francisco Ballesteros es director de orquesta, banda y coro, pianista y productor musical

Suscríbete para seguir leyendo