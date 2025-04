Un any sense carril bici a Sant Jordi

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ja ens té avesats a la falta de rigor i sentit comú en les seves propostes de gestió municipal que, per cert, són molt poques i desafortunades. Una d’aquestes primeres decisions la va prendre ara fa un any l’alcalde del municipi, el Sr. Vicent Roig, eliminat el primer tram de carril bici sense tenir en compte la decisió del Consell Escolar Municipal, que va votar a favor de forma majoritària per poder continuar gaudint d’aquesta via segura per anar en bicicleta al nucli jordier. El carril bici, que sortia de la zona esportiva de Can Guerxo pel carrer de la Mèrlera i es desviava al carrer Vicent Serra cap al CEIP Sant Jordi va tenir un cost proper als 40.000 euros. L’alcalde, Sr. Roig, en va haver de reservar 81.000 per eliminar-lo, tot sense comptar amb cap informe vinculant que invalidés l’actual estudi de millora de mobilitat del nucli de Sant Jordi de Ses Salines als entorns educatius i esportius.

La demanda del carril bici va sorgir al darrer mandat progressista de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per part dels representats escolars al plenari municipal infantil i juvenil, a més de la de diverses associacions que promocionen l’ús sostenible de la bicicleta a l’illa d’Eivissa. Aquesta es va presentar a la ciutadania que li va donar un ampli suport en la consulta realitzada el novembre de l’any 2021, on va tenir un recolzament superior al 85% de més d’un miler de vots emesos en una consulta on es demanava si volien que s’adoptés la mesura d’instaurar una xarxa de carrils bici a la parròquia de Sant Jordi de ses Salines.

Aquest carril bici formava part de la primera fase del pla de mobilitat de l’Ajuntament de Sant Josep per dotar d’una xarxa de carrils bici i afavorir la sostenibilitat en el transport al nucli jordier, així com per unir-lo amb altres nuclis poblacionals que permetessin desplaçaments entre Sant Jordi i Vila, entre d’altres. La segona fase de la construcció de la xarxa de carrils bici a Sant Jordi havia de projectar la seva extensió fins a la zona de Can Raspalls, amb diversos centres educatius i assistencials, i la seva comunicació amb el municipi d’Eivissa. S’ha de destacar l’impacte positiu que va tenir l’ús del carril bici al llarg d’aquest any i mig de vida, ja que des del primer moment, quan encara no s’havia acabat de pintar el nou vial, ja hi havia infants i adults amb bicicletes fent-lo servir. A més, les escoles del poble de Sant Jordi per on passava el carril bici van duplicar el nombre d’aparcaments de bicicletes degut a la demanda de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes i a les direccions dels centres escolars.

Tot i això, el Sr. Roig, va decidir de forma unilateral i sense cap classe de consens eliminar el dia 25 d’abril de 2024 el carri bici, tot prometent que crearia carrers de plataforma única dins el nucli urbà de la parròquia de Sant Jordi amb l’objectiu que poguessin transitar bicicletes i cotxes amb una velocitat màxima de 30 km/h solució que el dia d’avui no s’ha posat en marxa tot i ja haver-se eliminat fa ara un any el carril bici de Sant Jordi de ses Salines.

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia va esgrimir que eliminava el carril bici en base a un nou estudi previ de mobilitat, estudi general de mobilitat en vehicle privat, per a vianants i en bicicleta, on el carril bici s’havia d’eliminar en la seva totalitat sense previsió de cap nou dins el nucli urbà que connectés els centres escolars de Sant Jordi amb els centres esportius i llocs d’esbarjo. Val a dir que a l’estudi de mobilitat del Sr. Roig proposava millorar les connexions entre el carrer de Vicent Serra i Orvay i el carrer de la Sindicalista Margalida Llogat adequant el carrer de la Mèrlera i obrint un carrer que el dia d’avui es troba tancat, ja que forma part d’una unitat d’actuació no desenvolupada (com a continuïtat del carrer de les escoles noves). Un cop s’obrissin aquests dos carrers, «s’estudiaria poder tornar a deixar el carrer de Vicent Serra i Orvay d’una sola direcció i tornar a instal·lar el carril bici». En aquest punt cal preguntar-se, per què no es va adequar el carrer de la Mèrlera, s’obria el carrer nou i així es deixava el carril bici?

Ara amb l’avanç de Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) també s’obri la porta a tornar a deixar el carrer de Vicent Serra i Orvay només d’un sentit. Tot un despropòsit només digne (o indigne) del fet d’haver volgut treure també el nom del carrer de la Sindicalista Margalida Llogat del poble de Sant Jordi. Treure el carril bici de Sant Jordi ha xocat frontalment amb les polítiques del Consell Insular d’Eivissa que a través del Subgrup de Vies Ciclistes de la Comissió de Mobilitat personal del Departament de Mobilitat va anunciar l’octubre de l’any passat que pretenia invertir més de 50 milions d’euros en vies ciclistes i per vianants.

Malauradament, les polítiques regressives en matèria de mobilitat del Partit Popular de Sant Josep de sa Talaia no permetran veure aquest progrés.

Pilar Ribas Torres, és portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

