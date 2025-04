Marlon Brando, inconmensurable

Actor inconmensurable que destacó en la película de Elia Kazan ‘La Ley del silencio’. Y es que cada vez que sale en la conversación lo de «puerto de mar» me viene a la memoria dicho filme o un personaje en las cercanías del de Barcelona, que se hizo rico sirviendo a eso de las cinco y media de la madrugada unas 250 barretxas (moscatel con cazalla de Rute) para los estibadores del turno de las seis, en la época donde se cargaban sacos o fardos a gancho amenazador, en algunos casos, donde hoy todo son grúas a control remoto y contenedores.

Viene a cuento porque el lunes santo (hace más de una semana) se celebró el Consell de Entitats de la isla con la presencia de los altos representantes de la APB y la consellerera del ramo del govern balear, pese a los agoreros del «no vendrán» (entre los que me encuentro). Me cuentan algunos asistentes el desarrollo de la reunión. En principio reivindicativo por parte de los representantes de la sociedad civil (qué bien queda en la crónica) y los responsables de la institución portuaria, que como la califica José Manuel Alcaraz es «un estado dentro del estado» con dependencia estatal, pero cuya presidencia la designa la señora Prohens. Vinieron, me dicen, con la lección aprendida. Una especie de don Tancredo ante las exigencias, incluidas las más radicales, de los intervinientes. Alguna de ellas (crónica de Pilar Martínez del acto) especialmente insolente con la autoridad competente y otra con guante de seda (educación, ante todo), pero ambas con la solidez argumental de quienes tienen la razón y se quedan en eso de «héroes con gloria, pero sin premio».

El premio, permítanme, tiene dueño y señor y no es precisamente la isla de Formentera. Al menos es lo que se desprende de lo acontecido a lo largo del tiempo y el espacio que dura este tema de la concesión de la explotación del puerto de la Sabina y las «ausencias» en el proyecto presentado por la Autoridad Portuaria de Baleares, con la anuencia del Govern correspondiente, diríamos también que con la del Gobierno… pues nadie anda exento de responsabilidad. Me imagino (cosecha propia) a estos señores de traje y maletín escuchando improperios cual cristo en el Gólgota «señor, que pase de mi este cáliz» o pidiendo la hora al árbitro de un Madrid-Barça con resultado ajustado. Finalmente, la sesión se dio por concluida y se me ocurrió preguntar si cenaron y pernoctaron en Formentera, prolongando el sufrimiento espiritual o marcharon rápidamente a Ibiza con el objetivo cumplido…chao Formentera, creo que dijeron.