Contener sin decrecer: espejismo de sostenibilidad

El Govern balear ha anunciado su Decreto de Contención Turística y lo ha hecho en un envoltorio con una narrativa de sostenibilidad, diálogo social e, incluso, mejora de la calidad de vida. Pero nada más lejos de la realidad, las medidas anunciadas no suponen ningún cambio de modelo, sino, desde mi punto de vista, la consolidación bajo nuevas formas del mismo sistema turístico que ha llevado a las islas a la situación límite actual.

Tras revisar el contenido de las medidas y las declaraciones institucionales, coincido con quienes, desde otras posiciones críticas, han señalado que estas medidas alimentan la masificación y suponen una nueva fase de depredación del territorio. No estamos ante una afirmación retórica. Lo que se propone es permitir el intercambio privado de plazas sin limitaciones, consolidando plazas turísticas de alquiler que debían desaparecer según la ley anterior y, además, flexibilizar la edificabilidad hotelera sin aumentar las plazas… formalmente. El crecimiento, aunque camuflado, vemos que sigue su curso.

Nos han abocado a una paradoja inquietante: mientras evitan utilizar la palabra decrecimiento, desmontan las herramientas normativas que lo hacían viable. En su lugar, optan por una retórica de reconversión, intercambio de plazas o mejora de calidad, que en realidad disfraza la continuidad del modelo. Pero los efectos son los mismos: presión sobre los recursos, saturación de servicios, precarización laboral, encarecimiento de la vivienda, y una isla que se ahoga en su propio éxito turístico.

La situación es todavía más crítica si la contextualizamos en la crisis ecosocial global. Como advierte Jorge Riechmann, no hay transición ecológica posible sin una reducción drástica del uso de materiales, energía y territorio. Y el modelo turístico balear —basado en vuelos low cost, agua cada vez más escasa, empleo estacional y una vivienda cada vez más inaccesible— no puede sostenerse sin romper todos los equilibrios socioeconómicos.

Desde hace décadas, el desarrollo sostenible se ha convertido en un concepto que hemos normalizado e idealizado como un equilibrio perfecto entre crecimiento económico, justicia social y protección ambiental. Pero a estas alturas ya no podemos ignorar que ese equilibrio no ha llegado y es inaccesible. Al contrario, los límites planetarios han sido rebasados —seis de los nueve identificados por la comunidad científica—, y las medidas institucionales que se han promovido bajo esa etiqueta han resultado, en muchos casos, insuficientes o meramente cosméticas. El tiempo para aplicar ese desarrollo sostenible que nos prometieron ya ha pasado. Ahora, como apuntan investigaciones recientes como el estudio ‘Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries’, el decrecimiento sostenible se sitúa como una necesidad y no como una opción. No se trata de renunciar al bienestar, sino de redefinirlo desde la suficiencia, la justicia y la resiliencia. Por eso, políticas como las del Govern, que usan el lenguaje de la sostenibilidad mientras refuerzan el modelo de crecimiento basado en la contención, solo contribuyen al espejismo: no contienen, no reequilibran y no transforman.

Frente a este modelo, existen propuestas reales, por ejemplo, el uso del Impuesto de Turismo Sostenible para recomprar plazas y reducir la oferta, su duplicación como instrumento disuasorio del turismo masivo o incluso la aplicación de criterios de redistribución territorial. Tal vez algunas medidas como estas nos permitirían transitar hacia una economía más equilibrada, al servicio de la vida y no del beneficio. Pero bueno, a la vista de los actuales gobernantes parece una utopía. Todas estas medidas requieren valentía política, imaginación y capacidad de pedagogía pública. Tres elementos que, de momento, brillan por su ausencia. Las medidas del Govern no suponen contención alguna, suponen una estrategia de marketing institucional para justificar un crecimiento que ya no se puede sostener.

Si me permiten una reflexión, si no decrecemos por decisión democrática, finalmente lo haremos más tarde, pero por situación de colapso. Y esa es una lección que no deberíamos ignorar.

Esteban Morelle-Hungría es Profesor de Criminología, Universitat Jaume I

