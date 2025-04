Conozca a su pequeño dictador

Todos cargamos dentro del cerebro con un pequeño dictador que controla nuestras vidas por encima de nuestra comprensión. Quizá le suene su nombre: dopamina. Somos yonquis de este neurotransmisor que regula el sistema de placer y recompensa de nuestro cerebro. Piense en algo que le guste, ese donut prohibido a media mañana, esa última miradita al móvil antes de apagar la luz de la mesilla, esa caricia en el momento exacto que regala la persona adecuada... ¡Clac! El pequeño dictador eleva el pulgar hacia arriba, nos riega el coco y nos sentimos de maravilla.

¡Que vienen los chinos! Las empresas del país asiático que se dedican a vender ropa por internet han explotado en los últimos tiempos. Poca broma con la pasta que ya mueven: Alibaba ingresó 123.000 millones de dólares en 2023, Shein 43.000 millones, Temu 31.600 millones... Que con esto de los números milmillonarios pasa lo mismo que cuando miramos al cielo en una noche despejada y gozamos de una visión nítida del manto estelar: todo nos parece vasto, inaprensible. Escapa a nuestra comprensión.

Te metes en la web de Shein y lo primero que encuentras es una oferta demencial: 100 gomas de pelo por 90 céntimos. Están rebajadas un 10%, inicialmente valían un euro. Así arranca esta orgía de precios ridículos por todo tipo de artículos.

¿Bastaría comprar el lote de gomas para conseguir que el pequeño dictador nos guiñara el ojo? No tengo ni idea, pero estoy seguro de que hacer clic sobre una camisa elegante o un bonito vestido floreado, ahora que estalla la primavera, cumplirían de sobra el objetivo de segregar el neurotransmisor. Comprar, comprar, comprar. ¡Pero mira qué precios! ¡Si no lo haces eres tonto de capirote! Y que rule la dopamina, qué gustito saber que el envío ya está de camino desde oriente. ¿Y luego qué? Acumular, acumular, acumular hasta vender, regalar o tirar. No nos cansamos de nuestra ropa. Nos cansamos de nosotros mismos. Pero qué le importa eso al pequeño dictador.

