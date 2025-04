Suspendida por unanimidad

La ministra de Sanidad no se entera de lo que vale un peine. No da una y la que da la pifia. Nunca se había producido el necesario consenso sanitario contra el ministro titular del ramo. Mónica García lo ha conseguido. Por méritos propios. Sin ayuda de nadie. Ella solita se ha metido en el charco y en el charco continua. No conforme con haber puesto a toda la profesión médica en contra con una redacción del nuevo Estatuto Marco regulador de las profesiones sanitarias, impregnada de sectarismo y otras impregnaciones, lo que provocó una manifestación que bien podemos calificar de histórica contra Sanidad en Madrid, la ministra ha vuelto a armarla.

De nuevo tiene de morros a los facultativos, con razón, además de haber soliviantado a la industria y la distribución farmacéutica y por consiguiente a los boticarios patrios. Y todo a causa de un proyecto de ley del medicamento tan desafortunado como poco oportuno. Su redacción está destinada a aplacar las presiones de Europa que exigía a España una nueva normativa.

Mónica García que, para más inri, es médico, aunque nunca ha ejercido, a pesar de lo necesitada que está España de facultativos. La ministra siempre prefirió ejercer la política, sobre todo ahora, en su papel de ministra, cuando puede prescribir lo que se le ocurre en cada momento. Muy mal tiene que estar haciendo las cosas cuando la Federación Europea de Médicos ha mostrado su apoyo a las movilizaciones y reivindicaciones que están llevando a cabo los galenos patrios, para rechazar el borrador de Estatuto Marco y reclamar un Estatuto propio, que sería lo suyo.

En cualquier otro país del orbe de la Unión Europea, la ministra de Sanidad ya habría sido obligada a dimitir de su cargo, de no hacerlo motu proprio. En España no existe el verbo dimitir y mucho menos en primera persona. Así nos va. Tenemos casi todo hecho unos zorros o en los juzgados por no aceptar el hecho de la dimisión como un paso hacia adelante. Es lo que tiene no dar una, pero es que ni una sola, ni a derechas, ni a izquierdas.

