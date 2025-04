Santos desencuentros y domingo de insurrección

Corren las aguas revueltas esta Pascua en la iglesia pitiusa. Y no es que Moisés se haya sumado a la fiesta y haya hecho de las suyas con su bastón. El avispero de las cofradías está agitado. Hace días que suena, pero el Domingo de Resurrección explotó todo. Esta Semana Santa no ha sido la más tranquila para el obispado de Ibiza. Empezó torcida y envuelta en polémica desde el principio, en el concierto de la catedral, cuando no se permitió cantar el ‘Call to prayers’ (la llamada a la oración musulmana), una de las piezas previstas en ‘L’home armat, una missa per la pau’, de Karl Jenkins, porque el obispado consideró que no era el momento y no querían herir sensibilidades.

El programa ya estaba publicado y, para sorpresa de más de uno, la misa, en vez de trece piezas, tuvo doce. Como el milagro de los panes y los peces, pero al revés. Si esto no es censura, que baje dios y lo vea. Algún integrante del Cor Ciutat d’Ibiza, al enterarse de la prohibición, optó por no acudir al concierto.

La cosa no se ha quedado ahí. El propio obispo de Ibiza pidió un poco de contención y silencio en la procesión del Santo Entierro. Y se ha vuelto a montar el cristo. Unos han salido en tromba defendiendo que la Semana Santa auténtica es como se vive en el sur de España, con saetas, vítores y aplausos. Otros, en cambio, defienden la petición del obispo, recordando que la tradición, aquí, en Ibiza, era de una procesión prácticamente de silencio. Y que así debe mantenerse, al menos, el Viernes Santo, independientemente de lo que se haga en otras procesiones, vía crucis y encuentros. Allá donde fueres haz lo que vieres. Para asegurarse de que le hacían caso, a diferencia de otros años, a las cofradías las acompañaba una guardia pretoriana que, por la descripción de algunos cofrades, una se imagina como a capataces de esclavos en el Egipto de Moisés.

Hasta el Domingo de Resurrección se ha puesto guerrero. Casi podría bautizarse como de Insurrección. El tercer Santo Encuentro en la catedral, esa procesión misteriosa y fantasmagórica que no aparecía en el programa oficial ni en la web del obispado y que, incluso, negaban (tres veces, como Pedro) ha caído como una bomba entre quienes desde 2018 organizan el Santo Encuentro de Vila. Menos mal que la Semana Santa se despide aquí, que si no esto acaba como el rosario de la Aurora.

