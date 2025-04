Feia temps que no pensava per res en l’antropofàgia i, aquesta setmana passada, hi he pensat almanco un parell de vegades: una llegint el magnífic assaig de n’Albert Sánchez-Piñol sobre els mbuti (una de les tribus dels mal anomenats “pigmeus”), i una altra en rebre un insult en un mitjà de comunicació, en un dels comentaris a peu d’article. L’amable lector em tractava de “xenófogo” (és a dir, deia, literalment, que em dedic a incloure estrangers -vull entendre que carn d’estranger- a la meua dieta habitual).

L’assaig ‘Les tenebres del cor’, d’Albert Sánchez-Piñol, mereix molt la pena. Perquè posa de manifest com l’eurocentrisme a l’hora d’analitzar qualsevol societat que funcioni a través d’altres paràmetres (si més no culturals) pot dur a conclusions que no tenen res a veure amb la realitat. O amb les característiques de les societats estudiades. Els “pigmeus” són un invent dels europeus del segle XIX que refan un mite d’Homer, l’autèntic fundador de la literatura tal i com l’entenem avui, suposant que no fossin uns quants i que realment hagués existit. El mite el tamisen a partir de la visió del món que es tenia al segle XIX, i en surt un pastitx que no ajuda gens ni mica a entendre determinades societats africanes.

En una d’elles, la més estudiada per Sánchez-Piñol, els mbuti, hi trobam algunes característiques que s’assemblen a les del camp d’Eivissa (o de Formentera). Per exemple, si se’ls pregunta el que sigui, sempre et respondran allò que penses que vols sentir. I, si no saben què vols sentir, no es manifestaran sobre la qüestió. Per exemple, mai no respondran una pregunta de l’estil “t’agrada més el blau o el verd?”, posem per cas, si abans no t’han escoltat a tu fer alguna consideració sobre aquests colors. Si han sentit que et manifestes pel blau, posem per cas, et respondran que prefereixen el blau. Correlativament, si han sentit que et manifestes a favor del verd, ells també preferiran el verd. Una mena de consigna mbuti és no entrar mai en contradicció amb allò que pregunta l’antropòleg. De manera que qualsevol indagació que es faci a partir d’un qüestionari previ, per analitzar aquesta societat, no serveix absolutament per a res.

Les dificultats de parlar amb els mbuti em recorden, en certa manera, les disquisicions dels cappares de la Sociologia quan es tractava, posem per cas, d’analitzar grups clandestins o societats secretes. Émile Dürkheim, per exemple, va posar de manifest totes les dificultats que hom trobarà a l’hora d’intentar ficar-se dins aquest tipus de grups humans. Perquè, per definició, no volen ser analitzats.

Els primers antropòlegs europeus i americans que s’acosten als “pigmeus” ho fan amb tota una sèrie de prejudicis, entre els quals hi ha el de l’antropofàgia. Durant la segona meitat del segle XIX es produeix una tendència, bastant estesa, a considerar que els “salvatges” (és a dir, aquells que no s’han culturitzat dins una cultura com l’occidental, de base grecollatina) es dediquen a fer coses que ens repugnen, una de les quals és menjar-se d’altres humans. Certament, el prejudici té una base en el fet que algunes tribus (a l’Àfrica i a l’àrea Indopacífica), històricament, s’han dedicat a consumir alguna part del cos dels guerrers enemics morts en combat (per adquirir-ne la força o la determinació). Però, en la immensa majoria dels casos, totes les consideracions sobre l’antropofàgia dels membres de societats diferents a la nostra eren completament falses.

El llibre de Sánchez-Piñol sí que remarca diferències culturals reals entre aquest poble africà -els mbuti- i nosaltres. Per exemple, la consideració del treball. Mentre al Japó es categoritza una nova malaltia -ara no en record el nom- que consisteix a treballar tant que hom es mor a la feina a causa de l’esgotament, els mbuti no entenen que, quan hom ja té prou cobertes les necessitats, hagi de continuar treballant per adquirir res més. Els mbuti no entenen la societat de consum. No necessiten més d’allò que realment els fa falta. I, dins un marc d’austeritat absoluta, allò sol ser ben poca cosa. A més a més, no entenen els que es desviuen per aconseguir coses que ells troben completament supèrflues.

Una de les escenes més interessants del llibre fa referència al moment en què l’antropòleg mostra a uns mbuti amb els que ja té confiança guanyada, la casa on ell viu, a Barcelona. Els africans se’l miren amb pena. Quin desastre! Un lloc ple de portes tancades, finestres amb vidres, parets molt altes... “No sé com pots viure en un lloc així”, li diuen, mentre es miren aconhortats les seues cabanes fetes amb bambús i fulles de palma.