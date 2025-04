Ambaixadetes i felicitat

Fa uns dies, al Parlament, els partits independentistes, els Comuns i el PSC, van votar conjuntament contra una proposta que instava el Governet a analitzar el cost i la gestió de les anomenades ambaixadetes de la Generalitat. És molt lloable que, quan es tracta de temes de país, es deixin de banda ideologies i votin tots igual. Quina utilitat té per als catalans saber quant els costa mantenir xiringuitos a Dakar o a Tòquio? Únicament serviria perquè s’enfadessin en comprovar que, mentre en el seu propi barri pateixen les retallades en serveis essencials, a Miami i a Bombai uns quants catalans viuen la mar de bé gràcies als pressupostos. Prou motius de cabreig tenen ja els catalans- que si pujades de preus, que si aranzels, que si lesionats en el Barça- per a, a sobre, atabalar-los amb el que es gasta el Governet en pessebres per a amiguets. Estem en Setmana Santa, el que convé és el recolliment absolut i, sobretot, evitar els mals pensaments cap a les mares dels nostres polítics, que ens assaltarien si arribéssim a saber la veritat de les ambaixadetes.

No es tracta només del cost, la proposta pretenia també fiscalitzar la «gestió» d’aquestes ambaixadetes. Això seria molt pitjor, i fa bé la majoria del Parlament de negar-se a tan gran insensatesa. Imaginin vostès quina depressió si els catalans, a més de saber quant els costa mantenir oficines a Accra i a Bogotà, tinguessin coneixement dels nuls mèrits dels qui s’hi guanyen la vida i -agafin-se- també de la igualment nul·la tasca que hi duen a terme en horaris més que laxes. La funció del Governet és evitar en la mesura del possible aquests disgustos als ciutadans, i per a això el millor és dissimular i mirar cap a un altre costat.

Es comença sent transparent en el cost i gestió de les ambaixadetes, i al cap de poc algú exigirà -horror- saber la utilitat d’algunes direccions generals, secretàries o instituts diversos, que als ciutadans els dones un dit i t’agafen tot el braç. La proposta va ser sortosament rebutjada, la qual cosa ens permetrà continuar vivint en la ignorància, que és la forma més senzilla d’assolir la felicitat. Bé, aquesta i que et col·loquin a l’ambaixadeta de Rio de Janeiro.

