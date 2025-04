El presidente del PP de Ibiza llama “pseudomedio” a Diario de Ibiza y le acusa de “manipulación" el mismo día que dedica tres páginas a entrevistar al alcalde 'popular' de Ibiza.

Que el presidente del PP de Ibiza y diputado en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, califique a Diario de Ibiza en la red social X de «pseudomedio» y le acuse de «manipulación», sin justificarlo de ningún modo. Su mensaje criticaba el editorial publicado por este diario el pasado domingo, en el que se analizaba la incongruencia de que se cree alarma social con el problema de la okupación en Ibiza y no con la violencia de género, pese a que hay diez veces más denuncias por este último delito: en 2024, en los juzgados ibicencos se presentaron 126 denuncias por okupaciones frente a 1.245 por violencia de género. Marí Bosó escribió en X, bajo una imagen del editorial: «Se podría dar la razón a #Sánchez con lo de la desinformación y los pseudomedios pero mejor seguir defendiendo la libertad de prensa. Aunque la libertad de expresión permite exclamar: Qué burdo, qué poco ayuda a la lucha contra la violencia de género esta manipulación». Como era de esperar, el PP de Ibiza retuiteó el mensaje del presidente del PP y, a continuación, lo hizo también con varias frases de la entrevista de tres páginas que este diario dedicó el domingo al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, del PP. En este caso, el partido no parecía tener duda de la solvencia del Diario. Cuando se recurre a la demagogia, la intoxicación y el ataque gratuito sin argumentos para rebatir opiniones ajenas, la política pierde su función principal, que es estar al servicio de la ciudadanía, y se contribuye a aumentar la desafección hacia los políticos y el propio sistema, con graves e inquietantes consecuencias. Por otra parte, el día que sean los políticos quienes decidan cuáles son los «pseudomedios», según cuáles sean sus intereses partidistas y quién sirve mejor a sus objetivos propagandísticos, los medios independientes, profesionales y que no ceden a las presiones de poderes fácticos tendrán un serio problema.