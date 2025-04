Las chanclas con calcetines toman Ibiza

Un escalofrío recorre mi espalda al salir de casa. Es sábado por la mañana y no doy crédito. En apenas unas horas, las calles de Vila, esas que recorren los cretinos a escape libre o con la música a volumen máximo (mira que los hay horteras...) ante los impasibles polis locales, están literalmente repletas. A medida que avanzo incluso percibo ese enternecedor aroma a protección solar, capaz de sacarme una lagrimilla. Me temo lo peor y, al bajar la mirada, todos mis miedos se confirman... ¡Chanclas con calcetines, tanto negros como blancos! Sudores fríos.

Hasta que caigo en la cuenta de que ese outfit (mira que soy moderno) horroroso ya es habitual en esta preciosa isla, cuna de la clase y del gusto en el vestir (¡de la moda Adlib, puñetas!), incluso en los meses más crudos del invierno. Finalmente es esa maravillosa Babelia de idiomas que escucho unos metros más adelante la que me confirma que ya hemos sido invadidos.

Qué maravilla. Personas de todas las edades y nacionalidades pasean por Vila y sortean a nuestros pobres pedigüeños y las colillas que arrojan nuestros queridos vecinos fumadores. Y las heces de las cucas mascotas. Y disfrutan de la visión de miles de sufridos atletas, algunos con más barriga que el que suscribe, que ya es decir, sudando la gota gorda en la semi maratón. Qué isla tan sana, pensarán, inocentes. Y sí, ya estamos en temporada, se comentan por lo bajini mis dos únicas neuronas. Tienes que escribir algo de esto en Es Diari, me insisten. En ese centenario medio que algunos, usando en ese momento media neurona menos que el menda, llaman pseudomedio. Qué ocurrencia tan graciosa, qué chascarrillo usar ese palabro, tan manido, tan de manual, de manera tan gratuita. Se habrá quedado a gusto...

Pero bueno, sigamos... Y sí, es cierto, ya estamos en verano. Y a principios de abril. Qué miedo qué terror y qué pavor. Aunque adoro el verano y el turismo (pocas cosas hay más bonitas que hacer feliz a la gente) me horroriza pensar cómo estaremos en julio y agosto. Limitar la entrada de vehículos es un acierto le pese a quien le pese, aunque me temo que la mayor parte ya están en la isla, sobre todo de los rent a car. El próximo año será. No hay que cejar en el intento.

