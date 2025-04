La sacerdotisa de Ibiza y el filete empanado

Hay que tener una fe absoluta en la conjunción planetaria y el amparo de los dioses para presentarse a un concurso gastronómico-televisivo y no saber ni empanar un filete. Noelia Bliss, la candidata residente en Ibiza a entrar en la 13ª edición de Masterchef, se quedó a las puertas por su manifiesta incapacidad culinaria. Ya sorprendió que los jueces le permitieran superar la fase previa con un plato de lo más extraño que, según dijo, era curativo y antiinflamatorio, y a la vez más soso que una lechuga sin aliño. Jordi Cruz y compañía incluso afirmaron que sabía a menú de hospital.

Sin embargo, como ocurre tantas veces con cualquier asunto vinculado a esta isla, el jurado de Masterchef decidió otorgarle el pase a la siguiente fase por su asociación con la marca Ibiza, su personalidad estrafalaria y un discurso neohippy plagado de tópicos ayurvédicos, chakras, energías y conjunciones astrales, que forman parte del vocabulario consustancial que maneja la fauna de iluminados que pululan por la isla arreglando el mundo con piedras mágicas, imposiciones de manos y sortilegios varios.

Una de las primeras perlas lanzadas por la señora, además de proclamar su procedencia ibicenca, que tiene más glamur que decir que vienes de Teruel o Alpedrete –con perdón de turolenses y alpedreteños–, fue cuando se definió como sacerdotisa, dedicada a las terapias energéticas y a ejercer como guía espiritual para activar las frecuencias de luz a través de la canalización cósmica. Añadió que entre sus conocimientos también figura la alquimia, los masajes y el bienestar holístico. ¡Ah! Y que era la representante de Tanit en la isla. Lamentablemente, la poderosa diosa púnica, pese a la conexión que al parecer existe entre ambas, no le envió el sumo conocimiento culinario a través de oleadas cósmicas para acceder al concurso y se dedicó a preparar la milanesa encomendada mezclando el pan rallado con el huevo, sin llegar siquiera a pasar el filete por la sartén.

La concursante fallida imparte yoga y retiros conscientes. No es que se criara en un templo budista en Birmania, donde aprendió todas las técnicas que se requieren para alinearse adecuadamente con las energías del cosmos y equilibrar las reencarnaciones anteriores en el subconsciente. Noelia, según ha trascendido, es alicantina e inició su carrera como terapeuta de las artes sanadoras en la localidad de Albatera, donde dirigió un lugar denominado El Huertecico de Tomás, donde se cocinaban paellas veganas y se practicaban variedad de yogas, sesiones de meditación y toda clase de rituales en comunión con la naturaleza. Tras viajar a diversos lugares imprescindibles para todo peregrino en busca de la conjunción planetaria, como Bali o Escocia, ¿dónde podía acabar recalando una personalidad tan evolucionada? Pues en los verdes valles ibicencos, destino ineludible para todo aquel al que le brota un tercer ojo en la frente.

La dirección de Masterchef, que no olvidemos que hoy por hoy ya ha virado por completo a reality puro y duro donde importa más el show que la destreza entre los fogones, aún debe de estar dándose de cabezazos contra la pared por la oportunidad perdida de haber fichado a un auténtico animal televisivo. Ya les digo que de haber sabido freír un huevo, la habrían admitido antes que a Paco Roncero.

Los ibicencos, resumiendo, nos hemos librado de una buena. ¿Se imaginan la erosión a la ya maltrecha imagen de Ibiza que habría supuesto el parloteo incesante de la sacerdotisa isleña en La 1 de Televisión Española, en prime time y durante semanas? Las consecuencias habrían podido resultar catastróficas. Siendo ya conocidos como la isla de las discotecas, los megamillonarios, las drogas a granel, las clavadas sucesivas y la banalidad perpetua, ya sólo faltaba añadir como condimento a esta salsa ibicenca a la tropa de iluminados que pueblan nuestros montes más recónditos, entre meditaciones de yoga, nieblas de marihuana y resacas de ayahuasca.

Habitualmente no recurriría al sarcasmo con las astracanadas esotéricas de la aspirante a concursante. Sin embargo, ella misma lo autorizó al afirmar públicamente que las críticas no le afectan y que quienes las vierten son personas que no tienen capacidad de entender, que no están satisfechas con su vida y que no tienen apertura de miras. Así que, desde mi condición de incapaz, insatisfecho y miope intelectual, me he tomado la libertad de hacerlo.

Qué pena que desde una televisión pública se ofrezca esta visión tan estereotipada, cuando tenemos la capacidad de ofrecer una gastronomía única y maravillosa que sí nos define como cultura. En todo caso, igual resulta que la diosa Tanit sí existe y ha querido protegernos esta vez a los ibicencos de la humillación, la vergüenza ajena y el vía crucis publicitario que se nos avecinaba. Alabada sea.

