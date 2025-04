El caso Bretón sobrecogió al país, muchos de nosotros empatizamos con el dolor de Ruth Ortiz, la madre de los niños que asesinó su marido, padre de los pequeños, con el fin de vengarse de ella por su decisión de separarse, y al hacerlo, causarle un dolor infinito. Ruth y José que así se llamaban sus hijos tenían 6 y 2 años. Este tipo de crimen se llama violencia vicaria. El asesino, José Bretón, fue condenado a prisión, 40 años al principio, 25 finalmente y a no comunicarse nunca más con la madre. Los hechos ocurrieron en 2011 en Córdoba.

Ahora, un escritor ha decidido escribir un libro que ha titulado acertadamente ‘El odio’, donde relata “la hazaña” cometida por Bretón. Al ponerse el autor en contacto con él y exponerle su proyecto, el asesino le comentó que se sentía “entusiasmado” con la idea.

Ruth se enteró y solicitó junto con la Fiscalía de Menores que se paralizara la difusión del libro, alegando el derecho al honor y a la intimidad, la suya y la de los pequeños, el asunto pasó a un juzgado de Barcelona, pues la editorial, Anagrama, está establecida allí. La editorial, el autor y múltiples personas, defienden su difusión y publicación en base al derecho a la libertad de expresión. El juez finalmente dictamina que no ve oportuna la paralización de la obra y se decanta por permitir su difusión frente al derecho al honor y a la intimidad que reclaman Ruth Ortiz y La Fiscalía.

Mientras tanto en la prensa se produce una gran polémica sobre este tema. Leo “un libro no debería prohibirse nunca”, entre otros titulares igual de dramáticos, afirmaciones ante las cuales discrepo, elevar el libro así, en general, a la categoría de casi sagrado, es poco acertado, poco realista, poco objetivo, hay muchos ejemplares absolutamente prescindibles, otros son auténticos rollazos que me hacen lamentar la pérdida del pobre y valioso árbol muerto para darle vida.

Al mismo tiempo que todas estas voces defienden con variados argumentos la publicación a toda costa del libro, otras muchas se pronuncian en contra, primando el derecho al honor y a la intimidad de Ruth y sus hijos, esto produce que la editorial, a pesar de tener el visto bueno de la ley, decida “sine die” paralizar su difusión. Que ocurran estos hechos, que un clamor popular imponga su voluntad, poniéndose del lado de las víctimas, dándole su apoyo y su comprensión, es muy alentador, dan confianza en el ser humano; y para Ruth Ortiz habrá supuesto una suave caricia a su maltrecho corazón, un bálsamo efectivo para su herida abierta, a días del todo, a días apenas cubierta por una fina piel, una herida, una pena que la difusión del libro hubiera avivado, otra vez con suma brutalidad.

Todos los aficionados a la lectura tenemos una lista enorme de libros que deseamos leer y no nos llega el tiempo. Los que exigen su derecho a leer “El odio”, por encima de cualquier otra consideración, por encima del dolor tremendo que causaría en Ruth, podrían echar mano a esa lista y así dejaríamos a esta mujer en paz. La defensa de la cultura, de la libertad creativa y de expresión está muy bien, es imprescindible realizarla, pero sin olvidarnos de la humanidad.

El símbolo de la justicia es una balanza con dos platillos, pongamos en cada uno de ellos las dos posturas y sus argumentos y decidamos qué pesa más, yo lo tengo claro.

No podemos evitar del todo que estas monstruosidades ocurran, acaba de suceder otro caso, pero sí podemos respetar y proteger a la víctima o víctimas para que ese dolor no aumente, para que el asesino no siga torturándolas, en definitiva, evitar banalizar el mal.

