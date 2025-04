Adolescència

He de reconèixer que no som especialment donat a passar-me el temps mirant sèries per televisió. I, en la mateixa línia, que no solc ser gaire influenciable per allò que hi veig. M’impressiona més, encara, la pàgina de lletra impresa que no la pantalla del televisor, per polzades tengui i per bona definició que em pugui oferir. Però, també ho he de reconèixer, de vegades hi ha excepcions. I ara em ve de gust de comentar-ne una. Em referesc a la sèrie ‘Adolescence’, a Netflix, una sèrie escrita per Jack Thorne i Stephen Graham (que, a més, hi representa un dels paper importants: el del pare del protagonista) i dirigida per Philip Barantini. El paper de l’infant/adolescent protagonista el representa Owen Cooper, que mai no havia actuat davant una càmera i que hi fa un paper, des del meu punt de vista, extraordinari.

La trama se centra en l’assassinat d’una al·lota a mans d’un company d’institut que li clava un sac de ganivetades. Contràriament al que ocorreria en una sèrie policíaca clàssica, la qüestió no és saber qui ha comès el crim, ni anar veient els passos fins a descobrir-ho, sinó mirar d’entendre’n les motivacions. Què porta un infant de tretze anys a matar una al·lota també jove a ganivetades?

El primer fet que pens que ha de fixar la nostra atenció, perquè es troba completament estès a la nostra part del món, és el de l’aïllament del protagonista. El jove viu a la seua habitació (tal com anam sabent al llarg de la sèrie), un lloc segur, connectat amb el món a través de la pantalla, sense gaire contacte amb ningú de la seua família. En un moment de formació de la seua personalitat, idò, va creixent en un món paral·lel, irreal, marcat per la distància en les relacions interpersonals (i per la poca qualitat d’aquestes relacions).

Com que som d’una altra generació, tenc tendència a demanar-me com és possible, posem per cas, que un adolescent caigui en una depressió perquè a través de les xarxes socials se n’enfoten d’ell, o el critiquen, o li retreuen coses. Acostumats com estam, els de la meua generació, a rebre a tort i a dret, si hom tata mínimament el nas dins la societat, sense cap tipus de pietat, resulta difícil d’entendre que el món et caigui damunt si et diuen mentider, gord, puta o el que sigui a través de tik-tok o del que sigui que facin servir per comunicar-se. Puc veure l’assetjament si, en el pati d’un col·legi, una colla d’al·lots s’acarnissen a punyades contra un altre, però em costa més veure’l si la mateixa colla li diuen tros de quòniam o coses infinitament pitjors per whatsapp. I, en canvi, resulta evident que els infants que viuen a les xarxes i a les pantalles ho poden sentir amb igual intensitat que les agressions físiques.

Un altre fet que apareix a la sèrie, i que no trob menor, és l’impacte de les notícies sense cap fonament científic entre aquest segment de la població. Més de la meitat de les notícies que circulen per les xarxes són falses. Moltes noves presentades com a científiques no tenen cap fonament. Però molts adolescents no estan en condicions de poder-ho verificar, o no tenen criteri per distingir una cosa de l’altra, i, per tant, donen per bona qualsevol astracanada. A la sèrie, la teoria que molts accepten és que el vuitanta per cent de les dones volen estar amb el vint per cent dels hòmens. I que, per tant, es va crear el matrimoni, posem per cas, perquè els que no són d’aquest vint per cent tenguessin una oportunitat de practicar sexe. Perquè, al cap i a la fi, per a l’adolescent el sexe constitueix la gran descoberta. I es troba al centre de tot.

El protagonista de la sèrie se sent pressionat (fracassat, minimitzat, humiliat) perquè, als tretze anys, encara no ha tengut relacions sexuals. És, per tant, un incel (involuntari cèlibe). Un desastre. De la seua situació se’n pot culpar a ell mateix, perquè es considera lleig, però també, posem per cas, en pot culpar les feministes (especialment si el seu referent a les xarxes és la “manosfera”, una mena de club d’hòmens que diuen que es troben discriminats pels avanços en els drets de les dones). Pot culpar-les, o fins i tot pot culpar les dones en general, d’haver-lo ficat dins el vuitanta per cent dels mascles no desitjats (en la ficció acientífica a què fèiem referència, i que els guionistes no s’inventen, sinó que treuen de la realitat).

I tot plegat pot arribar a resultar tan desastrós que el jove Jamie Miller decideix apunyalar l’al·lota que l’humilia (no sabem si per atacs a les xarxes o, senzillament, perquè no s’ho vol fer amb ell) i destrossar-se la vida. Ja hi ha feina, per analitzar tot això. Imaginem si s’hi afegeixen les consideracions morals, perquè hi pot haver qui empatitzi amb el protagonista i pensi que la seua reacció té una lògica. I que, per tant, compari un assassinat amb el fet d’enfotre-se’n d’algú per les xarxes socials.

