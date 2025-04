Es difícil explicarse que con la que está cayendo en las Pitiusas en materia de vivienda, la manifestación convocada este sábado a nivel nacional tuviera una repercusión tan magra: 300 personas en Ibiza y una treintena en Formentera. Unos 300 según los medios de comunicación, cuyos periodistas estuvieron, me consta, contando uno a uno, porque la Delegación del Gobierno lo dejó en 120, algo complicado de entender.

Sea como sea, es una cifra muy pequeña y más si la comparamos con las de nuestros vecinos: unas 3.500 personas en la calle en Palma, que, vale, es mucho más grande, y unas 600 en Menorca, con muchos menos habitantes.

Decía que es difícil de entender por la situación de emergencia habitacional y social que sufrimos y que ya no debería ser necesario explicar, con personas habitando en infraviviendas de todo tipo, caravanas, furgonetas, ruinas... con rentistas que aprovechan que el Río de Santa Eulària pasa por Santa Eulària para largar a los inquilinos y subir precios, con alquileres que ahogan las economías familiares por cualquier cuchitril, con un éxodo de residentes que ya no se pueden permitir vivir en las islas, con empresas que no encuentran trabajadores porque pocos quieren venir a hacer la temporada chupando miseria, con alquileres turísticos descontrolados que sacan a los residentes de la ecuación, con la fuga de cerebros de jóvenes que se van a estudiar fuera y ya no pueden volver... la lista es larga.

Entonces, ¿a qué se puede atribuir el pinchazo de la marcha? No creo que haya una sola razón. Pueden ser las inflamadas propuestas del Sindicato de Inquilinas o su falta de arraigo, los nulos o tibios apoyos del resto de organizaciones sociales de las islas en este caso o la falta de consenso político para articular una respuesta común ante un problema que nos afecta a todos. Su proporción es tan enorme que sin acuerdos y sin remar una mayoría en la misma dirección, no llegaremos a ningún sitio. Si estamos esperando a que lo equilibre el mercado lo llevamos clarinete.

Suscríbete para seguir leyendo