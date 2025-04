Procés ‘participatiu’ sobre residus: Nou engany de Vicent Marí

El procés de participació ciutadana impulsat pel Consell Insular d'Eivissa respecte al futur de la gestió de residus a l’illa no és més que un artifici polític destinat a justificar una decisió presa amb anterioritat. Baix l’aparença d’un debat obert, s’amaga un mecanisme dissenyat per avalar un camí ja definit, sense un veritable espai per a la deliberació ciutadana.

La reunió organitzada pel Consell va evidenciar un procés contaminat des del seu inici. Perquè un procediment participatiu tingui validesa, és essencial que inclogui avaluacions tècniques imparcials i que es clarifiqui si els seus resultats seran vinculants o merament simbòlics. A més, la selecció dels grups convocats no va ser equitativa, ni transparent, la qual cosa minva la legitimitat de qualsevol conclusió que es pretengui utilitzar com a suport per a decisions polítiques.

Un dels aspectes més preocupants és la falta d’informació tècnica clara i accessible. S’han presentat molts d’arguments en contra del trasllat de residus a Mallorca, però gairebé no s’ha debatut sobre les implicacions de construir una incineradora a Ibiza. No s’ha especificat la seva possible ubicació, característiques, costos ni els possibles impactes ambientals associats. En lloc de proporcionar dades detallades i comprensibles, s’exigeix als participants que investiguin pel seu compte, la qual cosa reforça la falta de transparència del procés i dificulta una discussió informada.

Aquest simulacre de participació ha demostrat ser un exercici de manipulació. No s’ha fomentat una comprensió comuna del problema ni un intercanvi real d’opinions. En canvi, s’ha utilitzat informació esbiaixada per encaminar l’opinió pública en la direcció desitjada.

La confusió també afecta les administracions municipals. L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar una moció en contra de la construcció d’una incineradora a Ca na Putxa, però aquest gest no té pes si el projecte es declara d’interès general, ja que aquesta es podria instal·lar perfectament en aquest municipi malgrat la suposada negativa del ple de l’Ajuntament. Es tracta d’una estratègia política per diluir l’oposició veïnal i evitar una mobilització social efectiva. En definitiva, intentar que el PP de Santa Eulària pugui salvar els mobles.

Al mateix temps, com que no hi ha informació de la localització de la incineradora, de quin municipi, amb quines característiques, s’evita la resposta ciutadana de vesins de qualsevol poble de l’illa que es pogués veure afectat. Què dirien els ciutadans de Sant Josep si es diu de posar una incineradora en el seu poble? O els de Sant Joan? Trobam que aquesta falta de rigor i informació no es pot permetre i deixa en evidència la realitat. No és un procés participatiu real, ja que molts dels que podrien veure’s afectats per la decisió final, ni tan sols estan assabentats de la possibilitat que puguin tenir una incineradora al seu barri.

Aquest suposat procés participatiu no és més que una representació teatral organitzada pel Consell Insular d'Eivissa de Vicent Marí, una més, per encobrir la falta de planificació i transparència en la gestió de residus. Lluny de promoure un consens real, es busca una justificació per executar una decisió prèviament presa.

La ciutadania d’Eivissa no mereix aquest joc de manipulació i enganys del Partit Popular. Mereix un debat real, basat en informació objectiva i accessible, i no una simulació de democràcia que només serveix per legitimar una estratègia prèviament definida.

