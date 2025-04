Okupación frente a violencia de género

Los problemas que la opinión pública percibe como graves y que requieren una solución urgente no siempre se corresponden con la realidad que reflejan los datos. Así, con los medios apropiados, es posible sembrar alarma social sobre asuntos que no tienen un impacto masivo en la población, mientras que otros que sí afectan a una gran parte de la sociedad permanecen en segundo plano, debido a un conjunto de causas, entre las que tienen mucho peso la agenda política y la mediática, pero también los discursos dominantes en las redes sociales, donde la extrema derecha ha conseguido imponer sus mensajes a base de un manejo diestro de los códigos de esos canales y de un bombardeo favorecido por quienes controlan la tecnología y las grandes plataformas.

Esto es lo que ocurre claramente con la okupación y la violencia de género. Parece como si hubiera una extendida alarma social sobre el primer fenómeno, a pesar de que estadísticamente su incidencia no es especialmente inquietante, pero no la hay respecto a la infinidad de mujeres que sufren malos tratos por parte de sus parejas o exparejas hombres, cuando los datos revelan que es un grave problema estructural que afecta directa o indirectamente a una parte importante de la sociedad. Es preciso subrayar además que los casos que se concretan en una denuncia judicial son una mínima parte de los existentes, porque la mayoría de las mujeres no quieren denunciar, por miedo, dependencia emocional y/o económica, la destrucción psicológica que provoca el maltrato u otras complejas razones.

Si bien es cierto que hay casos de okupaciones y de usurpaciones de viviendas en Ibiza, algunos recientes tan sonados como el de Sant Antoni, y es lógico que haya preocupación ciudadana, de los datos referentes a 2024 no se infiere que sea algo ni frecuente ni alarmante, pues hubo 126 casos en la isla, según los juzgados ibicencos: 25 allanamientos de morada y 101 usurpaciones. Sin embargo, el número de denuncias por violencia de género presentadas en los juzgados alcanzó las 1.245, es decir, diez veces más, con 1.014 mujeres víctimas. El año pasado se denunció en Ibiza una okupación cada tres días, mientras que se registraban 3,4 denuncias diarias por violencia de género. Pero curiosamente en el primer caso hay quien vende que existe alarma ciudadana, mientras que el segundo parece que les pasa inadvertido. Es más, el PP ha hecho de la okupación un tema central en su agenda política nacional, balear y local (empujado por la presión de no ceder esa bandera a la extrema derecha), y ha llevado a todos los plenos de los ayuntamientos y el Consell de Ibiza mociones en las que exige al Gobierno central un endurecimiento de la ley antiokupación y mayor agilidad en los desalojos. Incluso, sus políticos ibicencos están recogiendo firmas de los ciudadanos en las calles también con este fin.

Por otra parte, no deja de ser sorprendente que los cuerpos y fuerzas de seguridad de la isla (Guardia Civil, Policía Nacional y las policías locales que dependen de los ayuntamientos) hayan tramitado la considerable cifra de 1.054 atestados el año pasado en casos de violencia de género (que dieron lugar a ese mismo número de denuncias ante los juzgados) y que sin embargo no informen apenas sobre estas intervenciones, que son más de tres al día. Llama la atención que no difundan, salvo puntualmente, esa parte fundamental de su trabajo, pues su intervención es clave en la inmensa mayoría de los casos que llegan al juzgado: de hecho, solo 20 mujeres fueron directamente al juzgado a denunciar a su maltratador el año pasado. El 85% de las denuncias judiciales por violencia de género son gracias a atestados policiales. ¿Cuántos agresores seguirían impunes sin la intervención de los agentes? Posiblemente un millar. Sin embargo, los ayuntamientos y la Policía Nacional sí están dando a conocer puntual y oportunamente las okupaciones que evitan, algo que sin duda sirve para transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía alarmada, que puede comprobar con ello que si se topa con un problema así puede recurrir a las fuerzas de seguridad porque actúan.

La decisión sobre qué servicios policiales se dan a conocer o no tiene, como vemos, una enorme trascendencia sobre la propia sociedad. En primer lugar, porque de lo que no se habla, no existe, queda invisibilizado. En el caso de la violencia de género, un delito que se suele cometer en la intimidad del hogar y sin más testigos que la víctima y sus hijos, la ausencia de información sobre esta realidad refuerza la impunidad de los agresores y la sensación de desamparo de las víctimas, así como su convicción de que es algo que les pasa a ellas de forma aislada y por tanto tienen que lidiar solas con la situación. De manera que es obligación de las instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad lanzar el mensaje de que actúan contra los maltratadores, que hay recursos de ayuda para las víctimas y que es un delito tan grave que la Policía debe denunciarlo de oficio, aunque la mujer no quiera; es preciso que igual que informan de las okupaciones evitadas, den a conocer los datos sobre intervenciones por violencia de género y detenidos por ello. Es importante para sensibilizar a la población sobre el gravísimo problema de la violencia sobre las mujeres, que nos afecta a todos, que provoca muertes y penosas secuelas y que, este sí, debería generar una enorme alarma social.