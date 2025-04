Yo tengo la esperanza de que tarde o temprano con el uso de los móviles en la adolescencia sucederá lo mismo que con el tabaco, dejará de verse como algo cotidiano e imprescindible para pasar a ser una adicción que debe regularse. No hablo de tener un teléfono para hacer llamadas o comunicarse por mensajes, ni de su utilización responsable en el día a día para todas las funcionalidades que ofrece, que son infinitas. Hablo de esta época en que hemos convertido la herramienta en un fin, y consideramos su entrega como una ceremonia de iniciación para el mundo adulto. Por eso regalamos uno en primero de la ESO o en la comunión, y nos quedamos tan tranquilos, orgullosos de ser buenos padres que no aíslan a sus hijos de los grupos de whatsapp tan necesarios o de las redes sociales mucho más necesarias aún, según nos han hecho creer. Eso es mucho mejor que enviarlos a cazar leones como en las tribus africanas; pero entregar un móvil a un niño supone hacerle dueño no solo de una forma de comunicarse, sino de un ordenador, un cine porno, una tienda abierta veinticuatro horas y una ventana a un mundo para el que no tiene por qué estar preparado. Luego, nos asustamos con el acoso escolar, con las cada vez más frecuentes agresiones sexuales entre menores o nos sorprendemos como si nos pillara de sorpresa la serie tan de moda, ‘Adolescencia’, en la que se mezclan las redes, el acoso y la violencia.

No, la culpa no es de un teléfono, pero sí de entregarlo a una edad demasiado temprana a niños que están desarmados ante su crudeza. Legislar la edad a la que pueden usarlo llegará pronto, espero. También nos parecía increíble que en este país no se fumara en los bares, en los hospitales o en los lugares de trabajo, y se ha conseguido. Fumar antes era casi necesario, una forma de relacionarse y estar en el mundo. Tardamos años en darnos cuenta de que se podía vivir sin tabaco, y que la imagen sofisticada del cine y la publicidad provocaba cáncer y otras enfermedades. Hay quien alega que siempre hubo violencia sin querer darse cuenta de que las redes multiplican esa violencia y provocan que la víctima sea expuesta a millones de miradas. Hay también a quien le parecía el colmo del atractivo el vaquero de Marlboro. Y luego estamos los que pensamos que entregar un móvil a un niño es igual que mandarle a cazar leones, solo que de esa aventura no se vuelve mejor ni más maduro ni mejor integrado en la tribu, sino más dependiente, más vulnerable y paradójicamente, más aislado.

