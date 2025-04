Reapareceel honor del Rey

Uno de los objetos perdidos durante la centrifugación democrática en curso es el honor de Juan Carlos I de Borbón. Procede por tanto regocijarse de la reaparición de esta condición honorífica, enarbolada de nuevo por su titular para reclamar que el tan manoseado honor ha sido mancillado, mellado, escarnecido tal vez sin remedio por el dinamitero Miguel Ángel Revilla. Se ve que ya no quedan raperos a condenar, hay que emprenderla con los folklóricos. Los malevolentes asignaban el desdoro de la honorabilidad regia, a punto de hacerle perder hasta la hache, a las maniobras económicas en la oscuridad del titular salvado in extremis por su condición de inviolable. Pues no, la culpa vuelve a ser de los plebeyos.

Para no ahondar en la profanación del insondable honor del jubilado multimillonario, cabe referirse a Su Majestad el Rey Juan Carlos I, dado que conserva este título gracias a un Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. El firmante de esta graciosa concesión responde por «Juan Carlos de Borbón». Es decir, un individuo que se autoasigna los honores también desea decidir sobre su perpetuación. Un aviso en todo caso para quienes piensan que Revilla se queda corto en sus críticas, sobre todo por comparación con Corinna.

Al igual que las restantes facetas de la peripecia de Juan Carlos I, su honor también tiene traducción mercantil. Cuesta cincuenta mil euros, una cotización módica respecto del tren de vida de S.M. Con esa calderilla no se paga ni un Abu Dabi-Madrid en jet privado. La demanda en celebración del honor resucitado servirá para comprobar que PSOE, PP y Vox votan conjunta y masivamente a favor del mantenimiento de los privilegios del Rey, preservando fósiles como las injurias a la Corona. Y si a la Iglesia le quedara un átomo de su inicial condición cristiana, rechazaría de inmediato y de antemano los cincuenta mil euros fraudulentos con los que pretende contaminarla Su Majestad. Una de ellas, la más peligrosa.

