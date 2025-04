A mis vecinos de Ibiza

Aquí y ahora, a lomos de este artículo y acometido por un irrefrenable impulso de sinceridad, me toca hacerles una confesión a mis vecinos de la urbanización donde años atrás materialicé la ilusión de poseer al fin un adosado en Ibiza −en los adosados es donde la clase media arrima entre sí los sueños por tener casa propia; se adosan, de ahí su nombre−. Así, sin más preámbulo, os confío mi confesión.

Estimados vecinos del lugar, dejad de devanaros los sesos en averiguar por qué de unos años a esta parte la urbanización ha caído en desgracia. Sabemos desde hace tiempo −justo desde que vine− que todo se avería como por ensalmo. Sucede así con el suministro eléctrico y de agua, que se interrumpen solo por toser.

Mención aparte es lo de que la urbanización también sea blanco favorito de los rayos en las tormentas de verano. Afincarse en el techo montañoso del norte de Ibiza te acerca peligrosamente a la cólera de los dioses; coléricos más por envidia de no ser mortales y darse el gusto de residir en la isla que por dioses.

Sin electricidad se puede ir tirando si no se alarga demasiado la cosa. De suceder de noche, siempre puede uno recurrir a la pantalla iluminada del móvil −sucesora en este caso de la palmatoria de nuestros ancestros− y evitar darse un guarrazo contra un mueble o el invitado de turno. Mas lo del agua... Que se te quede el fregadero a tope de chirimbolos a mitad de enjuague es serio, si bien un surtido de delicatessen para cucarachas y otros embajadores del inframundo hogareño. Pero peor aún que el ‘chirimbolo’ seas tú mismo todo enjabonado en la ducha y que, de repente, no salga del grifo ni una mísera gota que afronte toda esa espuma efervescente que llevas puesta como un ridículo mono blanco.

Sé también que esta urbanización era antes −no os cansáis de recordármelo− la Arcadia misma de los artilugios hidráulicos y eléctricos que la surten de agua y electricidad, aquí perdidos casi como estamos en mitad de estos nublos y soles sostenidos por miles de pinos en las montañas. No había antes espacio más libre de averías en Ibiza, territorio propenso a las mismas por la elevada corrosión del mar, que no tolera más metal cerca que el de su bruñido azul cobalto.

Me recalcabais que todo iba como la seda. Que tanto los electricistas como los fontaneros de la isla, y no digamos los chapuzas −triplicados en verano−, os aborrecían por no contratar apenas sus servicios. La urbanización configuraba un vacío geográfico en sus rutas. Contadas eran las veces, bromeabais, que sus llaves inglesas les habían puesto ‘las manos’ encima a vuestras tuercas, intactas casi, rebosantes de honra ferretera.

Sin embargo, ahora han cambiado las tornas. Esto es hoy un trajín de operarios de gesto grave y manos rudas revoloteando. Se multiplican las averías, como enanos de jardín en chalet de nuevo rico. ¿A qué viene tanto descalabro?, os preguntáis. ¿Acaso la rotación de la Tierra acusa aquí arriba mayor tembleque y saca los tornillos de su sitio? No asustarse, que no es eso.

Dejad de especular que no hay más culpable que mi persona (¡uf, ya lo he soltado!). Fui yo y solo yo quien condujo hasta aquí el mal que ahora colapsa la urbanización entera. Otros hubo que trajeron el mal a la isla en forma de serpiente, viajando de polizón en barco escondido sibilinamente en raíces de olivo. En mi caso, también de polizón naval, pero oculto en el maletero de mi coche cuando vine a Ibiza a comprar el adosado. Sin embargo, mis queridos vecinos, su apariencia no era de serpiente, sino de duende. No el típico duende inocente, juguetón y dicharachero que todos conocemos. Este era diferente, este era maligno; un ser abyecto que, por otra parte, no me resultaba ajeno, pues era un viejo conocido de mi familia.

«Llamadme Donyet», dijo con voz aflautada dicho duende a mi madre una noche lejana, mientras el resto de mi familia dormía a pierna suelta. Fue la única vez que se manifestó de viva voz en aquel tiempo. No hacía ni un año que nos habíamos trasladado a un chalet que habíamos adquirido en una sierra próxima a Valencia. No podíamos ser más felices. Sin embargo, al poco, notamos que aquella casa estaba maldita. Todo se estropeaba de forma inquietante. Ráfagas de goteras, lámparas que parecían atragantarse con su propia luz y apagar su vida, grifos sedientos escupiendo cal sanguinolenta de tierra… Los desperfectos no daban tregua, al punto de patrullar todos por la casa armados de martillos y alicates, acudiendo prestos a cada frente. Incluso hicimos el curso de bricolaje por correspondencia anunciado en televisión.

Ignorábamos la causa de tanto estropicio. Hasta la noche que mi madre descubrió la razón. Llevaba tiempo con la mosca tras la oreja, pues escuchaba ruidos sospechosos pasada la hora de acostarnos; sonidos apenas perceptibles que solo un oído de roedor como el suyo podía detectar. Así que esa noche descubrió con su linterna a Donyet en el salón, en mitad justo de una fechoría: mordisqueando a conciencia el cable del teléfono. Fue en ese preciso instante cuando, desde su escaso palmo y medio de estatura, dio a conocer su nombre al preguntarle mi madre quién o qué cosa era. Quedó estupefacta con la respuesta. Acto seguido, desapareció engullido por la negrura. Jamás nadie de la familia lo volvió a ver en la casa, pero sabíamos que seguía allí, averiándolo todo amparado por la oscuridad.

Muchos años después, yo acabé por dejar de ir al chalet y me vine a Ibiza. Ignoraba que Donyet se hubiese colado en mi coche para acompañarme. Creedme. Por aquel entonces debía aburrirse ya. Nada le quedaba por estropear en la casa de mi pobre familia. Su maldad le urgía nuevos horizontes e Ibiza se los prestaba. Así que no se lo pensó. Aquí en la urbanización tardé casi dos años en descubrir su presencia, aunque algo sospechaba. Las averías, tan escasas antes, aumentaban.

Una noche en la que no lograba conciliar el sueño, subí a la azotea a rociarme de estrellas los ojos y sosegarme. Entonces, con gran estupor, sorprendí al duende encaramado a la antena parabólica. El canalla la estaba cortando con un serrucho. Al verme emitió una especie de eructo a modo de burla y se esfumó. Comprendí que la cosa ya no tenía remedio; se iba a quedar para siempre y sus destrozos, tanto en mi casa como en la urbanización, no tendrían fin.

Sabed que Donyet no es un duende cualquiera que se conforme con travesuras infantiles. Es puñetero por naturaleza, un saboteador de raza. Con el tiempo he comprendido que odia los chalets en todas sus formas y tamaños −parece ser un rasgo poco común entre duendes camperos−. Nada que ver con los dos simpáticos tipos de duendes nativos de la isla: el fameliar y el barruguet. Corren peligro con Donyet, aviso. Los expulsará como duende invasor que es.

Ahora ya lo sabéis todo, queridos vecinos. Debí habéroslo contado antes, lo sé, pero no tuve valor. Expulsadme de la urbanización, si es vuestro deseo, lo comprenderé. Pero aun malvendiendo mi casa y yéndome, éste seguro que se queda con vosotros para siempre y se hace duende residente. No le van faltar aquí chalets que despellejar a su antojo.

