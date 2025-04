El desencanto de una breve visita

Para evitar la Babel estival, sólo vuelvo a la isla en invierno. Y de uvas a peras. Hace sólo unos días, después de un largo periodo sin pisarla, me ha parecido interesante aprovechar los viajes que ofrecen Mundiplan y el Imserso. Tenía curiosidad por conocer su programa y, por supuesto, aprovechar el buen precio del avión y el hotel –un 4 estrellas, tirando a 5-, alquilar un coche –menos de 200 euros una semana- y, al margen del grupo, moverme a mi aire. Acudí, por supuesto, a la reunión que el guía hace el primer día para proponer las preceptivas excursiones. Y no están mal: Dalt Vila, las Salinas, la Cova d’en Marçà, las Dalias, navegar el litoral del NW de la isla, una jornada en Formentera, etc. Tal vez porque no se puede llegar a todo, se pasa por alto la Necrópolis del Puig des Molins y su museo, la singularidad de nuestra arquitectura rural en iglesias y casas y, por supuesto, una pincelada que sería necesaria y no se da de la fascinante historia de la isla, púnicos , romanos, árabes, corsarismo, etc. Supongo que se hace lo que se puede. Bien está.

Cosa distinta es la percepción que tiene quien –como era mi caso- ya conoce la isla. Porque la impresión que uno tiene es que, a los problemas de siempre, los endémicos, vamos sumando problemas nuevos. Y no menores. Excuso repetirlos porque todos los conocemos y aburriría. La consecuencia de mi viaje duele, el desencanto. Seguimos en el cortoplacismo, como si se hiciera lo mínimo para salir del paso, para que no se diga. Y la pregunta que hace algunos años uno se hacía es la de hoy: ¿Sabemos qué isla queremos a medio y largo plazo? Es como si nos hubiéramos resignado a convivir con los problemas que tenemos. Dalt Vila está muerta, la Marina está muerta y la Penya, como si no existiera, está lejos de ser un barrio más de la ciudad. Las Feixes siguen sin solución y en la geografía interior crece la basura en lugares inimaginables. Tampoco me ha relajado, como esperaba, pasear los muelles. El cemento se come más y más el espejo del agua y un puerto que en tiempos estuvo lleno de vida es ahora una exclusiva marina de recreo para epatar a papanatas cuando se atiborra de megayates. Y un buenísimo negocio, por supuesto. Por cierto, a pesar de que estamos en abril, camino de las Dalias un sábado, me vi atrapado en una caravana de 10 kilómetros que anticipa lo que puede pasar en los julios y agostos. Próximo viaje, el 2026. También en invierno.

