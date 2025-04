Vara de Rey y el misterio de los baños averiados

Hay misterios insondables. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Dónde van los calcetines desparejados? ¿Por qué la RAE va eliminando acentos? ¿Jordi Hurtado dejará algún día la televisión? ¿Cómo es posible que los cuartos de baño de no pocos establecimientos de Vara de Rey y alrededores se estropearan a la vez el pasado sábado?

Qué casualidad, ¿no? Justo la tarde en la que centenares de personas se dan cita en s’Alamera para la Cursa del Patrimoni se les estropea el baño. Así. Sin más. A la vez. No hay que ser muy avispados para darse cuenta de que esos baños no estaban estropeados, sino que los responsables de los locales los cerraron a cal y canto para evitar que los usaran quienes llenaban el paseo, donde el Ayuntamiento había instalado baños portátiles. Los cerraron para todos, para no clientes, pero, también, para sus propios consumidores. Personas que estaban sentadas en sus terrazas o sus interiores, que habían consumido, que habían pagado (y no poco, que tomarse un café con vistas al general, barato no es) se encontraron, al ir al baño, que estaba clausurado. Por avería. Eso, en al menos cuatro establecimientos de Vara de Rey y de la plaza del Parque. Imposible usarlos. Ni niños ni embarazadas ni personas mayores. Nadie. Sin compasión.

Unas averías muy extrañas, porque en apenas un rato se resolvieron sin que interviniera en ello ningún fontanero. Como por arte de magia. Ni en Hogwarts. En realidad, no hizo falta que se presentara ningún lampista formado en Slytheriny lo solucionara con un «¡Aseus reparus!».

Fue mucho más sencillo. Los clientes, que no se creían lo que estaba pasando, llamaron a este diario. Desde esta redacción se preguntó al Ayuntamiento de Eivissa si eran conscientes del misterio de los baños cerrados coincidiendo con la Cursa Patrimoni. El concejal de Comercio, que se encontraba en el paseo, visitó algunos de los establecimientos en los que los aseos estaban presuntamente estropeados. Y... ¡Oh! ¡Sorpresa! Resulta que los baños funcionaban perfectamente. Nunca habían estado averiados. Lo dicho, un misterio. ¿Saben qué no será un misterio? Por qué esas personas, residentes en Eivissa y habituales del terraceo en la zona, no volverán.

