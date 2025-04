Rendisme i patriarcat: aliança criminal

A pocs dies de la mobilització estatal convocada per sindicats de llogateres i entitats afins, m’agradaria desenvolupar algunes idees entorn a la relació entre feminismes i lluites per l’habitatge.

Començaré amb un aclariment: un desnonament o la dificultat d’accedir a un habitatge que no s’emporti el 70% d’un sou no és més greu si la persona damnificada és una dona. No és més immoral ni més cruel i com a feminista no puc dir que em desperti més empatia el desnonament d’una dona que el d’un home. Si vull aprofundir en la categoria «dona» (entesa molt àmpliament) a l’hora de parlar de la crisi habitacional és per una qüestió merament estratègica: el que m’agradaria és fer una crida, una invocació a totes les dones feministes que potser a dia d’avui encara no acaben de veure el lligam entre les dues lluites.

Amb les dades a la mà l’argumentari s’escriu sol: les dones patim una sèrie de factors socials que ens exposen de manera diferencial als impactes de la crisi habitacional. Per començar, nosaltres partim d’una posició de desavantatge en quant als nostres ingressos monetaris, la qual cosa provoca ja de partida una dificultat d’entrada a l’hora d’accedir a un habitatge o de mantenir-lo.

Especialment en un mercat immobiliari abandonat absolutament a l’especulació més salvatge i on els interessos de la classe rendista i, en el cas d’Eivissa, de la indústria del turisme massiu, estan sempre per damunt dels interessos dels treballadors i les treballadores residents. En el cas de famílies monomarentals, la dificultat d’accedir a un habitatge augmenta i si parlem de mares migrants que no compten amb una xarxa familiar amb qui recolzar-se o fins i tot mares migrants en situació d’irregularitat documental, la situació s’agreuja encara més. En el cas de dones que viuen situacions de violència masclista a casa ja hem vist el què passa: la manca d’alternatives habitacionals reals reté aquestes dones en relacions d’abús durant anys, a voltes durant tota una vida.

Com les lluites feministes, a més, posam sempre el focus en les cures i en la reproducció, convé fer una mirada també a l’impacte de la crisi habitacional en les infàncies.

Abandonament escolar per part d’alumnes que marxen de l’illa a mig curs, alta rotació de professorat -perquè tenir un sou mitjanament bo no garanteix l’habitatge a Eivissa-, alumnes que han d’utilitzar els banys de l’institut per dutxar-se perquè no tenen accés a aigua i altres serveis de manera habitual, l’impacte que té en el desenvolupament de boixos i boixes el fet d’haver de compartir habitació i llit amb altres membres de la família, les xifres que parlen de major risc de patir assetjament escolar per part de l’alumnat que viu a infrahabitatges... La vulneració de drets bàsics derivats de la crisi habitacional que pateixen infants i joves eivissencs hauria de fer saltar totes les alarmes. Qui defensa aquests boixos i boixes d’un mercat immobiliari que els està furtant el present i el futur?

Davant de tot això, què tenen a dir, idò, els feminismes? Un part important de les feministes defensam l’emancipació de les dones entenent que aquesta serà impossible si no va acompanyada d’una transformació radical de tota la societat. Dit altrament, el patriarcat forma part de tot un sistema d’opressió capitalista i colonial que ha de caure simultàniament i en bloc per a fer possible l’emancipació de les dones i de tota la humanitat. Un dels lemes feministes més populars, posar la vida al centre, no serà real fins que el gruix dels feminismes no identifiquin les lluites en defensa de l’habitatge com a part central de les lluites per la reproducció i defensa d’una vida digna.

Podrem entomar aquest desafiament? I tant. Com a feministes hem tingut la capacitat de desplaçar el discurs mediàtic i modificar el consens social sobre diferents temes al llarg de les últimes dècades. A dia d’avui poca gent qüestiona el dret al divorci, la violència masclista ha deixat d’estar considerada un assumpte privat que pertanyia només a l’esfera domèstica, hem aconseguit que es reconegui que només sí és sí i fins i tot hem forçat a jutges i mitjans a reformular les seves premisses sobre el consentiment. Totes aquestes victòries han nascut i han crescut al carrer i al caliu d’assemblees vesinals, de trobades feministes i manifestacions. Ara toca una següent i urgent victòria: defensar entre totes el concepte de sobirania residencial, és a dir, la capacitat de poder accedir a un habitatge adequat a les pròpies necessitats i la capacitat de poder mantenir-lo al llarg del temps sense que una separació de parella, un problema de salut, la pèrdua del treball o les lògiques arbitraries del mercat immobiliari puguin posar-ho en risc.

Si l’accés a un habitatge digne és un dret fonamental és perquè a l’Estat Espanyol tenir casa és una pre-condició per a la consecució d’altres drets socials. També perquè la casa és aquell espai que ens hauria de proporcionar estabilitat i seguretat per a poder desenvolupar un projecte personal i col·lectiu digne. Militar en el feminisme, militar en la visibilització i valorització de les tasques de cura i reproducció de la vida i no fer de les lluites per l’habitatge digne una prioritat és una contradicció inassumible per a un moviment que du tantes generacions posant el focus en els diferents tipus de violències que patim les dones, les infàncies i les identitats dissidents. Això és, idò, una crida a totes les companyes feministes d’Eivissa: una crida a impugnar els discursos mediàtics i institucionals que posen el focus en els mal anomenats okupes i no en els rendistes que especulen amb un dret bàsic. Una crida per donar suport a les nostres companyes militants i per recordar que les dones -sobre tot les dones migrants- han sigut el motor de les diferents PAHs a tot l’Estat, i ara són el motor als diferents sindicats de llogateres. Sense elles, no s’aturen els desnonaments.

Amigues, companyes de lluita: Acabem amb el negoci de l’habitatge. El 5A totes al carrer.

