Guerra i pau amb mirada de dona

Els sistemes democràtics es basen, de manera general, en unes institucions consolidades i una participació ciutadana forta i activa. Constitueix un principi que la interacció entre institucions i societat civil funcioni fluidament. Es tracta de dos pilars necessaris i complementaris; l’absència d’un d’ells farà trontollar el propi sistema democràtic.

Aquest principi ha emmarcat la II Trobada de dones celebrada a Palma l’últim cap de setmana de març. Dones del País Valencià, de Catalunya i de les Illes Balears ens hem reunit per tal d’analitzar, amb mirada de dona i amb una visió crítica, el moment que estam vivint. Som en un món ple d’incerteses i de fragilitat política. Ens trobam amb una societat permeable als discursos de partits d’extrema dreta, que ens volen callades i a casa.

L’encontre ha aconseguit grans consensos en la defensa de la llengua i del país; en el fet de posar de manifest la vulnerabilitat de la dona en la societat, en la seua visibilització; en obrir camins de llibertat i igualtat social per a totes les persones... S’han rebutjat amb tota la contundència els discursos populistes que intoxiquen les nostres democràcies. Aquests plantejaments les afebleixen i les fan permeables a discursos d’odi, de racisme i de desigualtat social.

Al final de les jornades, els temes que s’hi han tractat han despertat l’interès de totes les presents, ben segur a causa de la seua actualitat i de la importància que té per a la nostra societat. Entre les qüestions vinculades amb els aspectes que estam tractant, ha emergit amb força la qüestió de la pau. Hem convengut que ens hem de fer fortes a l’hora de defensar la pau. I aquesta defensa ens ha portat a un dels dilemes més clars que s’han plantejat en aquest encontre.

Com podem defensar la pau i dir no al rearmament dels països? Com podem defensar-la i alhora no fer el joc a la indústria armamentística, que ens apropa al conflicte bèl·lic?

Com podem defensar la pau que representa els drets civil i socials aconseguits fins ara per les dones, guanyats a pols al llarg d’aquest últim segle o segle i mig? Ens podem permetre de retrocedir en la defensa dels Drets Humans, de la igualtat de les persones i dels pobles?

La Pau és paraula, és parlament, és negociació a l’hora de resoldre els conflictes, però quan aquests tenen nom propi, com Putin, Trump, Netanyahu, Erdogan i d’altres, que han fet de la llei del més fort la que sembla tenir prevalència en aquests moments, ens quedarem només amb la Pau de la paraula i el diàleg?

Amigues i companyes, no es pot comprar el discurs de la por, que ens vol submisses i callades. La pau és valentia, també, per defensar sense por els drets i les llibertats, i no retrocedir en cap de les conquestes socials adquirides.

Suscríbete para seguir leyendo