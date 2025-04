Vivienda digna para todos: más allá del espectáculo de la okupación

Todo fenómeno o conflicto social o político está acompañado de relatos que se manifiestan en distintos ámbitos: desde grandes discursos institucionales hasta las conversaciones informales en las escaleras de los edificios. En el caso del tan mencionado «problema de la vivienda», se puede identificar una narrativa particular que ha marcado las últimas décadas.

La crisis financiera de 2007-2008 tuvo su impacto más significativo en España en el sector inmobiliario. Veníamos de una economía fuertemente dependiente tanto del turismo como de la construcción. En 2001, España aumentó un 91,6% el valor de su patrimonio inmobiliario. Según los estándares alemanes, por superficie construida y metros cuadrados por habitante, el país estaba en condiciones de albergar a los más de 80 millones de residentes de Alemania, siendo este un país mucho más poblado. En esos años, España llegó a construir más viviendas que todas las grandes economías de la Unión Europea juntas. Fueron años de bonanza: las hipotecas eran relativamente baratas, y el acceso al crédito permitió a grandes sectores de la población acceder a una vivienda en futura propiedad.

Sin entrar en grandes detalles, toda la operación del próspero sector inmobiliario se construyó sobre cimientos frágiles que no resistieron la crisis financiera global. El ladrillo se asentaba sobre grandes deudas, y las consecuencias no tardaron en manifestarse: edificios inacabados, promociones que nunca salieron de los planos y una crisis sin precedentes de desahucios. A medio plazo, esto resultó en un traspaso masivo de amplias capas de la sociedad, antes propietarias, hacia el mercado del alquiler, mientras que las economías más sólidas acumulaban aún más inmuebles. Dicho de otra manera: aquellos que solo tenían su fuerza de trabajo perdieron sus casas, mientras que quienes gozaban de liquidez y patrimonio ampliaron su acopio de propiedades.

A todos estos sucesos económicos los acompañó una serie de relatos y operaciones discursivas. Lo que comenzó con el «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», destinado a culpar a los más vulnerables por las grandes operaciones especulativas de financieras y gobiernos, dio paso a una puesta en escena encabezada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los desahucios dejaron de ser un problema individual o una vergüenza familiar para convertirse en un problema político. La raíz del problema no era solo la incapacidad de la política de vivienda para garantizar el acceso a un hogar digno y asequible, sino que tenía como objetivo enriquecer a constructores y alcaldes a través de operaciones urbanísticas. El lema de la PAH fue claro: «Ni casas sin gente, ni gente sin casas». El consenso emergente fue que el problema de los desahucios no era algo inmutable, sagrado, intocable. Era, más bien, una cuestión terrenal, política, que se podía negociar y resolver colectivamente. La dación en pago, aunque no solucionaba por completo el problema, permitió a miles de familias empezar de nuevo sin la carga de una deuda hipotecaria por una casa que ya no poseían. De este modo, se pasó del «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades» a la lucha colectiva contra la especulación.

Hoy, en 2025, nos enfrentamos nuevamente a un problema de vivienda, esta vez vinculado al mercado del alquiler, cuyo origen se encuentra en la concentración de propiedades en manos de las rentas más altas, fenómeno que se agudizó tras la crisis y el papel desempeñado por la Sareb. Así como la «política de vivienda» antes de la crisis se centró en engordar el PIB mediante el sector inmobiliario (con sus respectivos pelotazos urbanísticos), el enfoque actual parece ser otro: garantizar las rentas de pequeños y grandes propietarios a costa de los arrendamientos más bajos. Este fenómeno implica una transferencia de recursos desde los sectores de menores ingresos hacia los propietarios de viviendas. En términos simples, los salarios más bajos financian una renta básica para aquellos que pudieron comprar propiedades cuando los precios eran bajos, o para aquellos que heredaron bienes inmuebles.

Aunque esto parece sencillo, hay otros elementos en juego, como la política tanto de la izquierda como de la derecha, que ha favorecido la cesión de suelo público a constructoras privadas. Este enfoque, que no se practica en otros países europeos, refleja una falta de visión a largo plazo. En países donde se mantiene la propiedad del suelo público, el gobierno puede continuar llevando a cabo políticas de vivienda a medio y largo plazo. ¿Quién iba a pensar que regalar suelo para la construcción de viviendas de protección oficial durante 30 años resultaría en la ausencia de viviendas protegidas y en la pérdida de suelo público al cabo de tres décadas?

La cuestión de fondo, hoy, es la batalla discursiva entre quienes defienden la intervención de las administraciones para garantizar que la población pueda acceder a una vivienda digna y asequible, y quienes abogan por la no intervención, esperando que, por un milagro, los propietarios de inmuebles decidan reducir los precios de alquiler por pura solidaridad con aquellos a quienes se les cobra. Esto no significa que no haya propietarios que fijan precios razonables, sino que abandonar la política de vivienda a la buena voluntad de los particulares equivale, en última instancia, a no hacer política. O, dicho de otro modo: no intervenir para asegurar el derecho a la vivienda es, en realidad, perpetuar la extracción de rentas sin considerar el derecho fundamental de las personas a un hogar digno.

Mientras tanto, el debate sobre la okupación se erige como una cortina de humo que desvía la atención de la verdadera cuestión: el acceso a una vivienda adecuada para todos.

El problema de la vivienda no se solucionará con más empresas de dudosa legalidad y aún más dudosa ideología (si es que las esvásticas tatuadas siguen generando alguna duda). Tampoco se resolverá, como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, pidiendo amablemente a los caseros que no sigan subiendo los precios. Porque, cabe recordar, detrás de cada subida de alquiler hay una decisión humana y personal; no es un acto divino.

Perseguir el «intrusismo» no ofrece alternativas habitacionales dignas y asequibles. Desalojar poblados chabolistas no proporciona una solución real al problema, solo traslada lo que muchos se niegan a aceptar: que la economía de la isla se sostiene a costa del chabolismo (y aún no ha comenzado la temporada alta). Las necesidades tanto de espacio como de personal de la industria turística son completamente incompatibles con las características geográficas de nuestra isla. La turistificación extrema del espacio insular genera la contradicción de necesitar cada vez más espacio y, al mismo tiempo, mayor alojamiento para el personal de temporada. La construcción es inviable; solo echando bloques de cemento en el Mediterráneo y construyendo encima podríamos, si acaso, satisfacer parcialmente la actual demanda de mano de obra en la isla (la actual, entendiendo que las necesidades de personal crecen a un ritmo inalcanzable si nuestro planteamiento es que las personas, por el hecho de serlo, deben tener unas condiciones de vida dignas). La vivienda disponible jamás crecerá al ritmo de la temporada. Plantear lo contrario es deshonesto e infantil. No hay colaboración público-privada que pueda hacer frente a esto. El verdadero debate aquí es el del decrecimiento, cuestión que da para otro artículo.

El próximo 5 de abril, el Sindicat de Llogaters d’Eivissa, junto con otros sindicatos de inquilinos de las Baleares y el resto de España, saldrán a la calle para exigir políticas claras y serias, y no cantos de sirena que no son más que distracciones infantiloides.

Al igual que lo hizo la PAH en los peores momentos de la crisis de 2008, el 5 de abril, a las 12, el pueblo (el verdadero pueblo, el que paga alquiler) se concentrará frente al Consell de Eivissa para reclamar el fin de la compra especulativa, la obligatoriedad de contratos indefinidos, el fin del alquiler turístico, la regulación de los precios del alquiler al menos en un 50%, el aumento del parque público de vivienda. Y esto y solo esto, es atajar el problema de forma seria.

