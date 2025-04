A lo serio

Hoy dos de abril de 2025 estamos a la espera de la apocalipsis Trump. El mundo (léase las bolsas y los ricos) tiembla frente a la voluntad de un autócrata que se ha instalado mediante el voto populista en la cima de la hasta ahora primera potencia mundial. En esas estamos, pendientes de los telediarios, por si se confirma la hecatombe del comercio mundial y lo que hoy vale 100, mañana 166 (perdón eso fue lo del Euro y aquí estamos) Mientras, aquí, en Formentera, lejos del mundanal ruido, es donde se cuece lo serio para nuestra inmediatez. Un editorial de este diario puso sobre la mesa el tema de los MENAS y las consecuencias directas de su masificación en una sociedad y especialmente una administración (el Consell) que se ve desbordada por el problema. Lo que ayer costaban unos cientos de miles, el año pasado fueron 2,4 millones, y en lo que llevamos de año 1,5 millones salidos del arca insular (Formentera, no confundir con Prohens governement) Nosotros (los de aquí) no somos culpables de estar a mitad de camino entre Argelia y Barcelona, de tener días de aguas mansas propicios para travesías a 3.000 el trayecto. Que acaban por superar la capacidad de internamiento de esos menores, a los que debemos incluir los procedentes de sentencias judiciales o de familias desestructuradas con peligro para el menor. Tiene que establecerse un límite lógico para administrar las vidas de unos jóvenes que necesitan muchos recursos materiales e intelectuales para integrarse en una sociedad que no se lo está poniendo fácil (somos conscientes de ello). El esfuerzo personal de los profesionales que tutelan a estos chicos/as no es suficiente para resolver el problema (a los datos me remito…). Falta un compromiso real de la administración autonómica y central para hacer frente a la situación que se agravará después del reparto de los acogidos en Canarias.

Decía Groucho con acierto aquello de la primera parte de la segunda parte y un largo etc. Nuestra segunda parte (de lo serio) de este dos de abril se la debo a Joan Torres, que en un lunes cualquiera puso el dedo en la llaga y denunció en Radioilla el deterioro de la PM-820, la carretera (única) que une el faro de la Mola con el puerto de la Savina…reconozco que este escribidor era ajeno al problema, pero eso fue el 31 de marzo; hoy a la espera de Trump y tras cuatro recorridos de ayer (130 Kms) soy consciente de que Joan tenía razón…ya lo dijo Serrat ‘A quien corresponda’.