La masificación es guay para las navieras

El Consell de Ibiza emprendió hace tiempo, con éxito relativo hasta ahora, su particular cruzada contra el intrusismo y la masificación. En el ámbito del intrusismo, y a pesar del esfuerzo de esa institución, la oferta de inmuebles a precios razonables sigue siendo nula. Contra la masificación acaba de dar luz verde al control de entrada de vehículos en la isla durante la temporada, inicialmente de manera descafeinada para que los tribunales no tumben la medida en cuanto las poderosas navieras y asociaciones de rent a car la recurran o denuncien. Llama la atención que las navieras se lleven ahora las manos a la cabeza (cuando lo hizo Formentera no hicieron tanto ruido) y aseguren que restringir la entrada de vehículos para evitar el colapso de las carreteras en verano «constituye un ataque directo al transporte marítimo, un sector que es esencial para el suministro y la logística de las mercancías y la movilidad de los residentes», y afirme que no solucionará la congestión vial y que ocasionará «daños colaterales a la sociedad y a la economía insular». Cuesta asumir que, realmente, alcen la voz por nuestro bien, la sociedad insular, por los que vivimos aquí todo el año y no dirigimos grandes compañías desde sedes sociales localizadas en capitales de la península, y más bien parece que han entrado en cólera porque, tras hacer cálculos, se han percatado de que se evaporará una buena parte de su negocio. Incluso hay amenazas por medio: «Un menor número de turistas con vehículo se va a traducir, por mera viabilidad económica, en supresión de frecuencias y tal vez también de rutas». Han quedado retratadas. Sus alegatos contra esa medida se basan en dos falacias: que la masificación es buena (para ellos sí es guay) y que acabar con el colapso veraniego nos traerá desgracias. Solo quieren que todo siga como hasta ahora porque les va de perlas, como a quienes trafican con los alquileres turísticos ilegales y a quienes llevan lustros saturando las carreteras con sus flotas de coches de alquiler. Me temo que se saldrán con la suya. Los intereses de los todopoderosos lobbies siempre prevalecen.

