A tiros por Ibiza

Primero fue el incidente de los okupas en Sant Antoni, riéndose en la cara del propietario de la vivienda que acababan de usurpar, con una chulería y una sensación de impunidad que caldeó los ánimos de todo el vecindario. La gente acabó irrumpiendo por la fuerza en el inmueble y echando a la calle a los moradores ante la indiferencia de la policía, y no hubo heridos de milagro. Luego llegaron las peleas multitudinarias en ses Figueretes, aderezadas por el tráfico de drogas y los robos, que en temporada, con la llegada de los turistas, se multiplican. Y, finalmente, hace unos días, el incidente a tiros en el barrio de Can Misses, donde un hombre descerrajó siete disparos a otro tras una pelea junto a unas pistas deportivas.

Hace tiempo que muchos residentes tienen la convicción de que Ibiza ha dejado de ser aquella isla tranquila en la que crecimos, donde casi nunca ocurría nada y nadie sentía miedo. Luego se multiplicó la presencia de drogas, el descontrol aumentó en las carreteras, comenzaron las oleadas de robos en casas y se produjo un desembarco creciente de piratas de temporada, que se dedican a organizar fiestas ilegales, trapichear con viviendas alquiladas, crear redes de prostitución, robar relojes de lujo a golpe de tirón, conducir vehículos particulares como si fueran taxis… La lista es interminable y afecta a todos los ámbitos de la economía y la sociedad.

Los últimos incidentes, sin embargo, han disparado aún más las alarmas por la creciente sensación de inseguridad, peligro y descontrol que últimamente planea sobre la isla. Hay ciudadanos tan hastiados que eligen tomarse la justicia por su mano, bandas que se enfrentan en plena calle atemorizando a los vecinos, individuos que andan con pistolas como si esto fuera el Far West…

Desconozco los procedimientos judiciales y los vericuetos legales que se aplican en estos casos, pero que alguien pueda ser puesto en libertad tras pelearse con otro por una disputa de juegos de azar, regresar con un revolver y dispararle siete tiros en el tórax en plena calle, careciendo de licencia de armas y después huir en un vehículo pese a no disponer de carnet, resulta abracadabrante. ¿Qué tiene que hacer una persona para que un juez considere que es un peligro público y que constituye un riesgo para la ciudadanía que permanezca en libertad a la espera de juicio?

Que los ladrones reincidentes acaben casi siempre en la calle es la tónica habitual, pero que ocurra lo mismo con un homicidio en grado de tentativa ya es algo nuevo. O quizás es que en la isla no estamos acostumbrados y quienes debemos hacérnoslo mirar somos nosotros, por nuestra visión infantil e idealizada de una isla que nada tiene que ver con lo que fue y que, tristemente, ya no volverá.

Tal vez tengamos que asimilar que los okupas actúen, se burlen de nuestra impotencia y que la policía no responda. O que la gente se pelee por las calles y vaya pegando tiros. Probablemente sea el destino que nos hemos labrado nosotros mismos, por nuestra incapacidad para mantener lo que teníamos dejando que en la isla impere únicamente el libre albedrío y el poder del dinero.

La pregunta que debemos hacernos es qué hemos hecho para llegar hasta aquí. Y la respuesta más evidente probablemente sea nada; absolutamente nada. Vivimos en una isla desmadrada desde todos los puntos de vista, comenzando por las serpientes, que campean a sus anchas y están extinguiendo a las lagartijas, y siguiendo por el descontrol urbanístico, la especulación salvaje con la vivienda, la fiesta sin control ni medida, la expansión desbocada hacia el segmento del lujo a costa del turismo familiar... El modelo turístico de Ibiza genera dinero a paladas, pero la gente cada vez vive peor, hasta el extremo de formarse núcleos chabolistas de trabajadores. Y tanto lujo, además, atrae a los delincuentes foráneos como la miel a las moscas.

Si hay una palabra con la que no se puede definir a Ibiza es equilibrio. No existe ninguna faceta de nuestra sociedad que esté equilibrada y las problemas se agravan cada año que pasa, al no aplicarse soluciones con la contundencia necesaria. Cualquier medida que se aplica, de hecho, acaba siendo engullida por la inercia. Pongamos más ejemplos. Un anciano se juega la vida en la carretera, con un cartel entre las manos, para que los vehículos que ignoran las señales reduzcan la velocidad en un tramo peligroso y nadie le hace caso. Los empresarios piden un 50% más de suelo industrial para llenarlo de naves, en una isla ya sobresaturada…

Queremos más seguridad, mejor educación y una atención adecuada en los servicios sanitarios, pero los funcionarios no tienen donde vivir y huyen de Ibiza como de la peste. Ser destinado aquí es considerado la peor condena. En Ibiza somos así, incapaces de pensar y planificar a largo plazo. Atengámonos a las consecuencias.