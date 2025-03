Per les nostres illes, triam lluitar

El passat cap de setmana, hem celebrat el 15è Congrés del PSIB-PSOE amb el lema «Triam Lluitar», un esdeveniment que ha marcat una fita històrica per al socialisme balear: Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, ha set escollit president del partit, convertint-se en el primer socialista no mallorquí que ocupa aquest càrrec. Un reconeixement més que merescut a la trajectòria de qui ha set alcalde del seu municipi, Sant Josep de sa Talaia, conseller insular, diputat autonòmic i conseller balear durant una trajectòria de compromís i servei públic de la qual els i les socialistes d’Ibiza ens sentim enormement orgullosos.

Com a president del PSIB-PSOE, ‘Agustinet’ representarà el partit a totes les Illes Balears i a tota Espanya, per continuar transmitent aquests valors que sempre l’han acompanyat i que l’han convertit en la persona i figura política que tant admiram i estimam.

A més, aquest congrés ha consolidat la presència dels i les socialistes d’Ibiza en el si del PSIB-PSOE. La nova Comissió Executiva, liderada per la nostra secretària general, Francina Armengol, compta amb figures destacades de la nostra illa com són Elena López, secretària d’Habitatge, Milena Herrera, secretària d’Igualtat, Pilar Costa, secretària de Cultura, i Víctor Torres com a vocal. Socialistes d’Ibiza que aportaran al Partit Socialista de les Illes Balears solucions i lideratge per afrontar els reptes de futur i ajudar a fer possible un nou govern progressista a la nostra Comunitat en el 2027.

Efectivament, l’habitatge ha estat un dels grans eixos del congrés del PSIB-PSOE. No ens podem permetre que els preus segueixin disparant-se i expulsem la gent treballadora i la classe mitjana de les nostres illes. El primer compromís que surt del congrés del PSIB-PSOE és que aplicarem el topall de preus al lloguer, com preveu la Llei estatal d’Habitatge, quan tornem a governar el 2027, una mesura que ja s’ha demostrat efectiva en les comunitats i municipis on s’està aplicant. A més, impulsarem un Pacte per l’Habitatge que obligui totes les administracions a construir habitatge protegit fins a arribar a un 30% del parc total. Això és el que fan els països més avançats, i nosaltres no podem quedar endarrere.

També recuperarem i aprofundirem en el decreixement turístic. La moratòria que vàrem aprovar durant l’últim govern progressista de Francina Armengol no pot quedar-se a mitges: eliminarem totes les places previstes i limitarem el lloguer turístic. A més, incrementarem substancialment l’Impost de Turisme Sostenible per destinar-ne els recursos a la creació d’habitatge protegit. Perquè des del PSOE creim que els beneficis del turisme han de revertir en la millora de la qualitat de vida de la gent que viu i treballa a les Illes Balears, i no al contrari. El turisme ha de ser font de benestar per a tothom i els seus beneficis s’han de redistribuir, i no quedar-se només en unes poques mans.

Davant dels efectes tan negatius de la crisi climàtica, i amb una dreta cada dia més perillosa i més negacionista, actuarem amb determinació. Reduirem la sobreexplotació de recursos naturals com l’aigua i impulsarem una mobilitat sostenible real, amb més i millor transport públic. Exigirem una millora del finançament autonòmic per garantir que les nostres illes rebin els recursos que necessiten per realitzar inversions i millorar els serveis que rep la ciutadania, com és reduir les llistes d’espera sanitàries i de serveis socials, que creixen cada vegada que governa la dreta.

A més, no farem ni una passa endarrere en drets socials, memòria històrica i llibertats democràtiques. El feminisme, la diversitat i la igualtat d’oportunitats han de continuar avançant perquè la nostra societat sigui cada dia més justa i més lliure.

En definitiva, aquest congrés ha marcat un abans i un després en el socialisme balear. Renovam i impulsam les nostres propostes amb l’objectiu clar de guanyar a les dretes i tornar a governar el 2027. Perquè fan falta habitatges assequibles, farem habitatge protegit i aplicarem la llei estatal per limitar els preus del lloguer. Perquè hi ha treballadors que no arriben a final de mes i no veuen reconegut el seu esforç, defensarem pujades salarials i millora de les condicions laborals. Perquè patim saturació turística, reduirem places i lluitarem de manera efectiva contra les activitats il·legals. Perquè no podem continuar esgotant els nostres recursos, especulant i saturant el territori, recuperarem les polítiques de protecció i apostarem clarament per la mobilitat sostenible. Perquè, com per desgràcia estam patint, la dreta té por de la llibertat i la igualtat, defensarem més drets, més diversitat i més feminisme.

El 2027 el Partit Socialista tornarà a governar aquesta Comunitat i les institucions de cada illa perquè tenim un projecte clar, valent i molt necessari. Perquè som el partit que pensa en el futur, en la gent i en la justícia social, i perquè els temps que vivim no ens deixen una altra opció, triam lluitar.

