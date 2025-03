Manual de la perfecta violada

Gol de Dani Alves, podríamos decir. O de la justicia a las mujeres que, pese a la vergüenza y el linchamiento público que muchas saben que sufrirán, se atreven a denunciar a sus violadores. El Tribunal Superior de Cataluña no ha visto «ambiente de jolgorio», como el juez de aquella repulsiva sentencia inicial contra cinco hombres por la violación grupal de una joven de dieciocho años en los Sanfermines de 2016, pero sí ha decidido que el testimonio de la víctima no vale nada (y, desde luego, no tanto como el del millonario al que acusa). ¿Tal vez llevaba la minifalda demasiado corta, como se decía antes? ¿O solo es una histérica a la que, después de ‘calentar’ al pobre futbolista, le ha dado por pregonar que eso no es lo que ella quería? Que, por mucho que diga la ley sobre el consentimiento, es «verdad de todos conocida» que las mujeres somos unas ‘lagartas’ que cuando decimos no queremos decir sí para hacernos las interesantes.

El problema de la víctima de Alves es que no da el perfil de la perfecta violada. No basta con minucias como heriditas en la rodilla, lloros, nerviosismo o que padezca ansiedad. No basta con que saliera esa noche del baño destrozada, como corroboraron todos los testigos, ni con la exploración médica, que confirmó el acto sexual. La perfecta violada lucha como una jabata hasta que la encuentran apaleada en la cuneta, el portal o la habitación. Si hace una felación es solo después de que la hayan molido a golpes y mientras la agarran del pelo y la garganta. Y tras la agresión, se recluye en casa, con depresión y pensamientos suicidas. Porque, si intenta hacer de tripas corazón y seguir adelante pese a todo, es una mala pécora que en el fondo lo estaba deseando. Que las desgarren física y emocionalmente hasta acabar con ellas es el único pasaporte válido para que nadie ponga en duda sus palabras, pero aun así puede que también las juzguen. Además, su agresor tiene que ser un desconocido. Amigos, novios, maridos, ligues del bar... no violan. Solo son malinterpretaciones, interferencias en la comunicación.

Felicidades a Alves, al tribunal que lo absuelve y, sobre todo, a los violadores. Han dejado claro que nuestros testimonios valen menos que los suyos. Que estamos mejor calladas y sin denunciar. Nos han metido gol.

