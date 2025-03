Madrid nos roba

Lejos de parecer un independentista antisistema y sin ánimo de blanquear a los golpistas catalanes, he querido hacer uso de este título por lo descriptivo que puede ser con la situación de los ibicencos. Centrándonos en la ciudad de Ibiza, todo aquello que tiene que ver con competencias del Gobierno, está a la cola de las inversiones del Estado y no es casualidad, no quepa duda, que detrás de este robo descarado de las inversiones que corresponde a nuestra ciudad, hay un cálculo partidista del gobierno de Sánchez.

Desde hace años, la ciudad de Ibiza sufre el abandono del Estado en materias fundamentales como infraestructuras, vivienda, cultura, medio ambiente y seguridad. Mientras en otras comunidades autónomas el Gobierno central destina recursos de forma prioritaria, nuestra ciudad sigue sin recibir las inversiones que le corresponden, a pesar de su enorme contribución económica a las arcas del Estado.

Es intolerable que el Gobierno haga oídos sordos a nuestras demandas, mientras se dedica a atender los intereses de aquellos territorios donde necesita apoyos políticos para mantener la silla de Sánchez. La desidia del Ejecutivo con Ibiza es inadmisible y exige una respuesta firme.

¿Alguien entiende que una ciudad como la nuestra, con preocupante necesidad de vivienda y con falta de terrenos donde podamos construirla, hayamos tenido parado un solar en Ca n’Escandell propiedad del Estado donde ya podrían haber construidas más de 500 viviendas en régimen de alquiler?

También es difícil de entender que el solar adyacente a la comisaría de Policía Nacional, donde ya podrían haber levantadas 144 viviendas para funcionarios de la Administración del Estado, siga siendo un solar lleno de malas vegetaciones.

Desde 2011 tenemos pendiente las actuaciones en el acantilado de Illa Plana y seguimos sin noticias del Ministerio de Transición Ecológica sobre las boyas ecológicas de Talamanca. Otros temas que siguen bloqueados son la apertura del Museo Arqueológico y la construcción de una Biblioteca Nacional. En este mandato hemos reclamado la cesión al Ayuntamiento del uso del solar, propiedad del Ministerio de Defensa, en el barrio Puig des Molins de casi 1000m2 que podría ser una zona verde para el disfrute de toda la ciudadanía. Y a estos asuntos aún sin respuesta del Gobierno central, hay que sumar la problemática de la falta de funcionarios dependientes de la Administración General del Estado, como la Dirección General de Tráfico, Correos, Policía Nacional, personal de la Administración de Justicia y de prisiones… Pero el aumento del plus de insularidad para los funcionarios destinados en Ibiza merece otro artículo de opinión...

La solidaridad de nuestros impuestos no se ve reflejada en las necesidades de los ibicencos, sin embargo, nuestras carencias se ven reflejadas en las bondades de otros territorios.

¿Y de todo esto qué dicen los socialistas Ibicencos? ¿Qué creen que dirán? Se limitan a aplaudir el maltrato a su ciudad, interponiendo los intereses de su partido y la imagen de su amado líder, por encima de los intereses de los ibicencos, mientras desde Madrid, nos roban la cartera.

