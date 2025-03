Hay que atender el grito de auxilio de Formentera

La situación del Consell de Formentera es de «quiebra manifiesta», según advierte un contundente informe jurídico y técnico con el que la institución fundamenta su petición al Govern balear de que aporte de forma inmediata financiación para afrontar el coste, inasumible para la institución, de la tutela de los menores migrantes no acompañados llegados a la isla en patera. Las cifras evidencian que el Govern debe proporcionar ayuda económica a la institución cuanto antes, pues su situación es absolutamente insostenible. En tan solo dos meses ya ha dedicado más de un millón y medio de euros a la manutención de los niños y adolescentes, un total de 110 (de los que 20 han llegado en enero y febrero), cuando las transferencias corrientes que recibe el Consell para financiar sus competencias autonómicas ascienden a 10 millones. Es decir, que al ritmo actual (la previsión es que se incremente aún más la llegada de migrantes en pateras) el gasto en menores desamparados representará a final de año el 90%. Los propios técnicos y juristas del Consell califican la situación de «crítica» y sostienen que la carga económica es «absolutamente desproporcionada e inviable». Ante esta realidad, no hay fisuras en los grupos políticos representados en el Consell: todos votaron el jueves por unanimidad pedir al Govern balear que aporte financiación adicional de forma urgente para asumir este gasto. Formentera también reclama que los gobiernos regional y central trabajen por conseguir un fondo de contingencia con dinero de la Unión Europea para financiar la manutención de estos niños y adolescentes.

Sin embargo, mientras el Consell de Formentera se hunde sin que nadie acuda en su ayuda, la migración sigue siendo un arma arrojadiza en un tablero político marcado desde hace demasiado tiempo por la crispación y la batalla partidista. Sin lugar a dudas, el Gobierno central debe incrementar el dinero para las comunidades autónomas que tienen que hacer frente a la llegada, en aumento, de menores migrantes no acompañados. Es demagogia culpar a las autonomías, sean del signo político que sean, de insolidarias y de no querer asumir sus responsabilidades, y al propio tiempo no facilitarles los recursos necesarios para afrontar una crisis humana de trágicas proporciones que ya está reventando las costuras del sistema de acogida y que se va a agravar más y más. Por tanto, la exigencia del Ejecutivo balear de que el Gobierno central aporte fondos y medios es totalmente legítima, justa y necesaria. No obstante, ante la situación límite de Formentera, el Govern balear no puede limitarse a culpar de inacción al Gobierno central y a esperar a que este acceda -si lo hace- a incrementar los recursos. Tiene también la responsabilidad de poner de su parte, de actuar y pronto.

Dadas las circunstancias, el Consell solicitó en noviembre formalmente al Govern renunciar a las competencias de menores, pero se trata de un proceso jurídico lento y complicado que no resuelve ni alivia el problema ni siquiera a corto plazo, y la isla no puede esperar más. El presidente de Formentera es muy claro: «La situación actual es desesperada».

Las cifras ponen de manifiesto la magnitud del problema: hace solo dos años, el gasto de acogida de menores extranjeros sumó 177.000 euros en la isla; en 2024, se disparó a 2,4 millones, y en solo dos meses ya alcanza 1,5 millones. Está claro que Formentera, la isla más pequeña de Balears (que ni siquiera tiene un centro de menores, a quienes tiene que derivar a Ibiza y Mallorca), no puede asumir este coste, que amenaza la propia viabilidad de la institución. De hecho, la solicitud de Formentera se basa en preceptos legales que impiden a un consell hacerse cargo de competencias autonómicas si no tiene la suficiente financiación para afrontarlas, y si incluso pueden poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución. Esto es exactamente lo que está ocurriendo.

Las competencias en menores se traspasaron a las comunidades autónomas (y en Balears a los consells) para gestionar las situaciones de riesgo o desamparo que se producían en el propio territorio, pero no estaban pensadas en absoluto para afrontar la realidad -inexistente entonces- de grandes corrientes migratorias de menores desamparados como las que se producen actualmente. Los recursos necesarios para ejercer esta competencia se dimensionaron de acuerdo con las necesidades de ese momento y no sirven para atender dignamente una avalancha de ahora, que supone un verdadero problema de Estado que desborda por completo la capacidad de Formentera y también de Ibiza. Por tanto, es acuciante que el Govern arrime el hombro y acuda en auxilio de Formentera, mientras por otra parte trata de que el Gobierno central aumente su aportación y deje de ponerse de perfil ante el drama de la migración. El Gobierno tiene que intervenir para apoyar con dinero y medios a las autonomías en todos los casos, pero con más razón ahora que el Tribunal Supremo acaba de establecer que, en el caso concreto de los menores que llegan a España huyendo de guerras o persecuciones y piden protección internacional, su tutela corresponde indiscutiblemente al Estado y es el Gobierno quien ha de ejercerla.