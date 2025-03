A Gregorio, sempre amic.

(«Solitari en la pau/del jardí dels cinc arbres/he collit ja el meu temps/la rara rosa blanca/Cridat, ara entraré/a les fosques estances...». Salvador Espriu, ‘Cançó del matí encalmat’). «No hay palabras» em diu l’amiga una vegada finalitzat l’acte fúnebre per l’amic -sempre amic en el record- en arribar l’hora del comiat definitiu. Sentides, clarificadores paraules que reflecteixen una situació, una escenografia de dol i de silenci davant la realitat punyent com un dur martell que pica i repica a l’interior, a l intimitat de totes aquelles persones que com les filles del silenci estan presents i vigilant en la tarda de març a dos passes d’una renovada, esperançadora primavera, a pocs minuts del seu primer esclatat. Paraules mussitades en veu baixíssima enmig d’un clima sempre oscil·lant entre la tristesa i la quietud recollida, particular del moment. Precisa seqüencia si em permeteu una llicència cinematogràfica que evidència el drama. El dolor, qualsevol dolor, és de difícil, per no dir impossible, definició però en arribar a un límit d’intensitat les paraules, el condol es treball que humanament va més enllà. La frase, ‘no hay ‘palabra’ és la definició perfecta, la més adient, la resta com diria el príncep de Dinamarca és silenci. El silenci de la mort. Perquè la mort sempre és obscena i cruel, arriba de sobte i a traïció. Una vegada més cal recordar Antonio Machado. «Porque el àrbol ahonda en tierra dura/en roca tiene su raíz prendida...», Carmenchu, Paco, Conchita, Kiko un abraç..

